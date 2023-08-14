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    Сборную Италии может возглавить бывший тренер «Зенита»

    Лучано Спаллетти может возглавить сборную Италии.

    Как пишет журналист Николо Скира, 64-летний специалист является основным кандидатом на вакантный пост после ухода Роберто Манчини.

    • Последним клубом Спаллетти был «Наполи», который он покинул в конце прошлого сезона, приведя его к победе в Серии А.
    • Спаллетти с 2009 по 2014 год тренировал «Зенит».
    • Бывший тренер итальянцев Манчини возглавлял петербургскую команду с 2017 по 2018 год.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 09:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1606

      Спартач80 2 часа назад

      Это тот лысый,которого Спартак 2 раза отодрал в еврокубках,он аж убежал в раздевалку?

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