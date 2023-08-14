Сборную Италии может возглавить бывший тренер «Зенита»

Это тот лысый,которого Спартак 2 раза отодрал в еврокубках,он аж убежал в раздевалку?
Лучано Спаллетти может возглавить сборную Италии.
Как пишет журналист Николо Скира, 64-летний специалист является основным кандидатом на вакантный пост после ухода Роберто Манчини.
- Последним клубом Спаллетти был «Наполи», который он покинул в конце прошлого сезона, приведя его к победе в Серии А.
- Спаллетти с 2009 по 2014 год тренировал «Зенит».
- Бывший тренер итальянцев Манчини возглавлял петербургскую команду с 2017 по 2018 год.