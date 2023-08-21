Захарян ответил, был ли у него разговор с Карпиным про трансфер в «Сосьедад»

Новичок «Сосьедада» Арсен Захарян рассказал, с кем он связывался из российских экс-футболистов, выступавших за клуб из Сан-Себастьяна.
«Конечно, я знаю о том, что Валерий Карпин и Дмитрий Хохлов тут играли и внесли в местный футбол большой вклад.
С Карпиным не довелось пока поговорить на эту тему. С Хохловым пообщались. И он сказал в любой момент звонить и он подскажет любые места в Сан-Себастьяне. Он мне все подсказал», – заявил 20-летний хавбек.
- Захарян перешел в «Сосьедад» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.
- Контракт с игроком подписан на 6 лет.
- Российский полузащитник выбрал 12-й игровой номер.
Источник: «Спорт-Экспресс»