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    • Захарян ответил, был ли у него разговор с Карпиным про трансфер в «Сосьедад»

    Захарян ответил, был ли у него разговор с Карпиным про трансфер в «Сосьедад»

    Новичок «Сосьедада» Арсен Захарян рассказал, с кем он связывался из российских экс-футболистов, выступавших за клуб из Сан-Себастьяна.

    «Конечно, я знаю о том, что Валерий Карпин и Дмитрий Хохлов тут играли и внесли в местный футбол большой вклад.

    С Карпиным не довелось пока поговорить на эту тему. С Хохловым пообщались. И он сказал в любой момент звонить и он подскажет любые места в Сан-Себастьяне. Он мне все подсказал», – заявил 20-летний хавбек.

    • Захарян перешел в «Сосьедад» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.
    • Контракт с игроком подписан на 6 лет.
    • Российский полузащитник выбрал 12-й игровой номер.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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