Захарян ответил, был ли у него разговор с Карпиным про трансфер в «Сосьедад»

Новичок «Сосьедада» Арсен Захарян рассказал, с кем он связывался из российских экс-футболистов, выступавших за клуб из Сан-Себастьяна.

«Конечно, я знаю о том, что Валерий Карпин и Дмитрий Хохлов тут играли и внесли в местный футбол большой вклад.

С Карпиным не довелось пока поговорить на эту тему. С Хохловым пообщались. И он сказал в любой момент звонить и он подскажет любые места в Сан-Себастьяне. Он мне все подсказал», – заявил 20-летний хавбек.