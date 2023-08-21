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    • Футболистка сборной Испании прокомментировала скандальный поцелуй с Рубиалесом

    Футболистка сборной Испании прокомментировала скандальный поцелуй с Рубиалесом

    Нападающая сборной Испании Дженнифер Эрмосо высказалась об инциденте с Луисом Рубиалесом.

    • Испанки в воскресенье выиграли женский ЧМ.
    • После финала президент Королевской испанской футбольной федерации участвовал в церемонии награждения.
    • Когда Рубиалес награждал Эрмосо, он поцеловал ее в губы.

    «Это был совершенно спонтанный взаимный жест большой радости от победы на чемпионате мира. У нас с президентом прекрасные отношения, он безупречно вел себя со всеми нами, и это был естественный жест дружбы и благодарности.

    Не нужно больше на этом зацикливаться – мы выиграли чемпионат мира и не собираемся отступать от того, что важно», – сказала Эрмосо.

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    Источник: Sport.es

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6718

      Давид59 1 час назад

      Жест дружбы? В губы? Ну-ну...

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