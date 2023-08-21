Футболистка сборной Испании прокомментировала скандальный поцелуй с Рубиалесом

Нападающая сборной Испании Дженнифер Эрмосо высказалась об инциденте с Луисом Рубиалесом.

Испанки в воскресенье выиграли женский ЧМ.

После финала президент Королевской испанской футбольной федерации участвовал в церемонии награждения.

Когда Рубиалес награждал Эрмосо, он поцеловал ее в губы.

«Это был совершенно спонтанный взаимный жест большой радости от победы на чемпионате мира. У нас с президентом прекрасные отношения, он безупречно вел себя со всеми нами, и это был естественный жест дружбы и благодарности.

Не нужно больше на этом зацикливаться – мы выиграли чемпионат мира и не собираемся отступать от того, что важно», – сказала Эрмосо.