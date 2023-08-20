Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча со «Спартаком» (3:1).

– Как часто бывает в таких матчах, игра была эмоциональная. У нашей команды присутствовал излишний брак. Возможно, из-за нервозности. В целом контролировали матч. Если бы не пенальти, можно было бы более спокойно завершить игру. Но болельщикам такое нравится. В целом доволен результатом. Поздравляю с победой. Двигаемся дальше.

– Как вы хотели обыгрывать «Спартак»? Видим, что команда много пропускает, и сегодня снова получила три гола.

– Мы знали, что команда пропускает. Они знали, как играем мы. То, что у «Спартака» не хватает надежности в обороне – не знаю, насколько это важный аспект. Можно ведь забивать еще больше, чем пропускаешь. Что касается нас, попытались наших футболистов, кто лучше был готов, встроить в систему, которую сегодня использовали. Помог гол – «Спартаку» пришлось больше атаковать. У нас появились зоны для контратак.