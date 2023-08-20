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    Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Спартаком»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после матча со «Спартаком» (3:1).

    – Как часто бывает в таких матчах, игра была эмоциональная. У нашей команды присутствовал излишний брак. Возможно, из-за нервозности. В целом контролировали матч. Если бы не пенальти, можно было бы более спокойно завершить игру. Но болельщикам такое нравится. В целом доволен результатом. Поздравляю с победой. Двигаемся дальше.

    – Как вы хотели обыгрывать «Спартак»? Видим, что команда много пропускает, и сегодня снова получила три гола.

    – Мы знали, что команда пропускает. Они знали, как играем мы. То, что у «Спартака» не хватает надежности в обороне – не знаю, насколько это важный аспект. Можно ведь забивать еще больше, чем пропускаешь. Что касается нас, попытались наших футболистов, кто лучше был готов, встроить в систему, которую сегодня использовали. Помог гол – «Спартаку» пришлось больше атаковать. У нас появились зоны для контратак.

    • Петербуржцы набрали 10 очков и теперь делят третье место с «Динамо».
    • «Спартак» опустился на шестую строчку с 9 очками.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.08.2023 22:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4275

      raritet 57 минут назад

      Четко и понятно. Используя свободные зоны , которые стали появляться у Спартака, практически на контратаках был сделан матч. Возможно, с Малкомом счет мог быть крупнее. Все таки он был самым техничным из наших форвардов.

      1
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      Рейтинг: +2620

      andrej-lucevich 1 час назад

      Вот так и нужно играть весь чемпионат !!! Молодцы !!!

      3
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      Рейтинг: +964

      O-kolesov 1 час назад

      С победой, Богданыч !!!

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