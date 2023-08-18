Тренер «Ариса»: «Позвоню Дзюбе, попытаюсь его убедить»

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский пошутил, что пригласит в команду нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу.

– Учитывая, что Александр Кокорин, скорее всего, остается в «Фиорентине», будете искать ему замену?

– Буду звонить Артему Дзюбе. Попытаюсь его убедить.

– Хорошая шутка.

– Посмотрим. Вопрос еще окончательно не закрыт. Если Саша остается там, то, конечно, будем искать ему замену.

Кокорин – в заявке на матч 1-го тура Серии А между «Фиорентиной» и «Дженоа».

Год назад Дзюба выступал за «Адана Демирспор» (Турция).

«Арис» выступает в Лиге Европы.

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