Тренер «Ариса»: «Позвоню Дзюбе, попытаюсь его убедить»

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский пошутил, что пригласит в команду нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу.
– Учитывая, что Александр Кокорин, скорее всего, остается в «Фиорентине», будете искать ему замену?
– Буду звонить Артему Дзюбе. Попытаюсь его убедить.
– Хорошая шутка.
– Посмотрим. Вопрос еще окончательно не закрыт. Если Саша остается там, то, конечно, будем искать ему замену.
- Кокорин – в заявке на матч 1-го тура Серии А между «Фиорентиной» и «Дженоа».
- Год назад Дзюба выступал за «Адана Демирспор» (Турция).
- «Арис» выступает в Лиге Европы.
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Источник: «РБ Спорт»