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    Семак оценил форму Марио Фернандеса

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о физических кондициях Марио Фернандеса.

    Бразилец вышел в стартовом составе на матч с «Факелом» и отыграл 79 минут.

    Марио Фернандес вышел в стартовом составе. Насколько он сейчас в форме и в кондициях? Рассматриваете ли вы его уже сейчас в качестве замены Мостовому, который выбыл из обоймы атаки?

    – Думаю, немножко с Мостовым их не стоит сравнивать. Что касается состояния, то да, набирает. Марио в прошлой игре сыграл хорошо, в этой сыграл хорошо. Конечно, он прибавляет от матча к матчу, и мы очень этому рады.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Сегодня, 11:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1606

      Спартач80 2 часа назад

      Ублюдочные предатели-к ублюдкам...Всё справедливо!!!!

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      Рейтинг: +7358

      Semenycch 2 часа назад

      Марио высококлассный футболист, ждем на пике формы!

      1
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      Рейтинг: +6676

      Давид59 4 часа назад

      В общем справедливо. Первый гол Факелу сделал Марио. Это его скидка попала прямо на ногу Касьере. Так держать Марио!

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      Рейтинг: +21348

      Cleaner 4 часа назад

      Форма у Марио Фернандеса такая же, как и у всего Зенита - голубая!!!...)))

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      Рейтинг: +6047

      Дядя Серёжа 4 часа назад

      Семак оценил форму Марио Фернандеса... постирано, поглажено...

      0
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      Рейтинг: +796

      eugen-han 5 часов назад

      Надежда умирает последней. Но здесь случай таков, что Фернандес так и останется в такой форме, а ждать чего-то лучшего,- это надо быть законченным оптимистом, отпадшим от реалии.

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      Рейтинг: +102304

      zigbert > eugen-han 2 часа назад

      Согласен, выше своего нынешнего уровня Фернандес вряд ли поднимется.

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