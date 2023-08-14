Семак оценил форму Марио Фернандеса

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о физических кондициях Марио Фернандеса.

Бразилец вышел в стартовом составе на матч с «Факелом» и отыграл 79 минут.

– Марио Фернандес вышел в стартовом составе. Насколько он сейчас в форме и в кондициях? Рассматриваете ли вы его уже сейчас в качестве замены Мостовому, который выбыл из обоймы атаки?

– Думаю, немножко с Мостовым их не стоит сравнивать. Что касается состояния, то да, набирает. Марио в прошлой игре сыграл хорошо, в этой сыграл хорошо. Конечно, он прибавляет от матча к матчу, и мы очень этому рады.