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РФС назвал 33 лучших игроков прошлого сезона

8 августа 2023, 14:59
4

Бюро исполкома РФС утвердило список «33 лучших футболистов» по итогам сезона-2022/2023.

Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Илья Лантратов («Локомотив»), Илья Помазун («Урал»).

Правый защитник: Вячеслав Караваев («Зенит»), Милан Гайич (ЦСКА), Сергей Волков («Краснодар»).

Правый центральный защитник: Игорь Дивеев (ЦСКА), Родригао («Зенит»), Виллиан Роша (ЦСКА).

Левый центральный защитник: Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Барбоса Мойзес (ЦСКА).

Левый защитник: Дуглас Сантос («Зенит»), Мирослав Богосовац («Ахмат»), Даниил Хлусевич («Спартак»).

Правый полузащитник: Малком («Зенит»), Иван Обляков (ЦСКА), Сергей Пиняев («Локомотив»).

Правый центральный полузащитник: Вильмар Барриос («Зенит»), Руслан Литвинов («Спартак»), Данил Глебов («Ростов»).

Левый центральный полузащитник: Эдуард Сперцян («Краснодар»), Вендел («Зенит»), Далер Кузяев («Зенит»).

Левый полузащитник: Клаудиньо («Зенит»), Квинси Промес («Спартак»), Андрей Мостовой («Зенит»).

Правый нападающий: Джон Кордоба («Краснодар»), Александр Соболев («Спартак»), Артем Дзюба («Локомотив»).

Левый нападающий: Федор Чалов (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»), Николай Комличенко («Ростов»).

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Спартак Локомотив Урал Краснодар Ростов Ахмат Динамо Акинфеев Игорь Дзюба Артем Джикия Георгий Комличенко Николай Кузяев Далер Дуглас Сантос Кордоба Джон Промес Квинси Чалов Федор Малком Дивеев Игорь Соболев Александр Глебов Данил Барриос Вильмар Хлусевич Даниил Вендел Пиняев Сергей Сперцян Эдуард Тюкавин Константин Клаудиньо
Комментарии (4)
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Стас85
1691521687
Джикия и Дивеев(полсезона с травмой) каким раком под 1-ми номерами??? Мойзес и Роша должны быть,ну и Промеса все-таки первым надо...
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Стас85
1691521835
И Лукаса Вера не хватает,наверно вместо Кузяева
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paracetamol
1691563919
Опять старпер-дыра лучший в воротах! Мозгов у икспердов, видимо, не хватает!
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