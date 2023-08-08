РФС назвал 33 лучших игроков прошлого сезона

Бюро исполкома РФС утвердило список «33 лучших футболистов» по итогам сезона-2022/2023.
Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Илья Лантратов («Локомотив»), Илья Помазун («Урал»).
Правый защитник: Вячеслав Караваев («Зенит»), Милан Гайич (ЦСКА), Сергей Волков («Краснодар»).
Правый центральный защитник: Игорь Дивеев (ЦСКА), Родригао («Зенит»), Виллиан Роша (ЦСКА).
Левый центральный защитник: Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Барбоса Мойзес (ЦСКА).
Левый защитник: Дуглас Сантос («Зенит»), Мирослав Богосовац («Ахмат»), Даниил Хлусевич («Спартак»).
Правый полузащитник: Малком («Зенит»), Иван Обляков (ЦСКА), Сергей Пиняев («Локомотив»).
Правый центральный полузащитник: Вильмар Барриос («Зенит»), Руслан Литвинов («Спартак»), Данил Глебов («Ростов»).
Левый центральный полузащитник: Эдуард Сперцян («Краснодар»), Вендел («Зенит»), Далер Кузяев («Зенит»).
Левый полузащитник: Клаудиньо («Зенит»), Квинси Промес («Спартак»), Андрей Мостовой («Зенит»).
Правый нападающий: Джон Кордоба («Краснодар»), Александр Соболев («Спартак»), Артем Дзюба («Локомотив»).
Левый нападающий: Федор Чалов (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»), Николай Комличенко («Ростов»).