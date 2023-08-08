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    РФС назвал 33 лучших игроков прошлого сезона

    Бюро исполкома РФС утвердило список «33 лучших футболистов» по итогам сезона-2022/2023.

    Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Илья Лантратов («Локомотив»), Илья Помазун («Урал»).

    Правый защитник: Вячеслав Караваев («Зенит»), Милан Гайич (ЦСКА), Сергей Волков («Краснодар»).

    Правый центральный защитник: Игорь Дивеев (ЦСКА), Родригао («Зенит»), Виллиан Роша (ЦСКА).

    Левый центральный защитник: Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Барбоса Мойзес (ЦСКА).

    Левый защитник: Дуглас Сантос («Зенит»), Мирослав Богосовац («Ахмат»), Даниил Хлусевич («Спартак»).

    Правый полузащитник: Малком («Зенит»), Иван Обляков (ЦСКА), Сергей Пиняев («Локомотив»).

    Правый центральный полузащитник: Вильмар Барриос («Зенит»), Руслан Литвинов («Спартак»), Данил Глебов («Ростов»).

    Левый центральный полузащитник: Эдуард Сперцян («Краснодар»), Вендел («Зенит»), Далер Кузяев («Зенит»).

    Левый полузащитник: Клаудиньо («Зенит»), Квинси Промес («Спартак»), Андрей Мостовой («Зенит»).

    Правый нападающий: Джон Кордоба («Краснодар»), Александр Соболев («Спартак»), Артем Дзюба («Локомотив»).

    Левый нападающий: Федор Чалов (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»), Николай Комличенко («Ростов»).

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    Источник: сайт РФС

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    08.08.2023 14:59
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +18907

      paracetamol 9 августа, 09:51

      Опять старпер-дыра лучший в воротах! Мозгов у икспердов, видимо, не хватает!

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      Рейтинг: +82

      Стас85 8 августа, 22:10

      И Лукаса Вера не хватает,наверно вместо Кузяева

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      Рейтинг: +82

      Стас85 8 августа, 22:08

      Джикия и Дивеев(полсезона с травмой) каким раком под 1-ми номерами??? Мойзес и Роша должны быть,ну и Промеса все-таки первым надо...

      1
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      Рейтинг: +5691

      fakeid 8 августа, 15:43

      редакция, они там у себя на канале выложили отредактированную фотку, есличо. замените на новую, чтобы хряки охренели)

      1
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      Рейтинг: +4513

      ziborock > fakeid 8 августа, 19:58

      А с чего охреневать то?!)))

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      Рейтинг: +15716

      Алексей З 8 августа, 15:13

      О, походу на на фото ориентировался, а по факту другие.
      Бомбардир , вы лучшие....в этом сборище отстоя.

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      Рейтинг: +5691

      fakeid 8 августа, 15:11

      написали бы количественно по клубам, а то считать задолбаешься.

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      Рейтинг: +15716

      Алексей З 8 августа, 15:11

      Это ПЗДЦ !!!
      Прошлого года ?
      С какого Х там Тюкавин , Пеняев и Богосавац ?
      Ох..еть !!!!!
      А Малком где ??????????????????????

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      Рейтинг: +2599

      Челнинец > Алексей З 8 августа, 18:03

      Под Пиняевым

      1
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      Рейтинг: +2904

      alefreddy > Челнинец 8 августа, 23:09

      лежит

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