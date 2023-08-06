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⚡ РПЛ. «Динамо» вырвало победу у «Зенита» (3:2), забив на 96-й минуте

6 августа 2023, 21:00
165

«Зенит» уступил «Динамо» в матче 3-го тура РПЛ. Игра в Санкт-Петербурге закончилась поражением хозяев со счетом 2:3.

Победный гол московская команда забила на 96-й минуте – отличился Вячеслав Грулев.

«Зенит» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея на счету четыре очка. «Динамо» идет на шестой позиции (4 очка).

Россия. РПЛ. 3-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва) – 2:3 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Тюкавин, 2; 1:1 – Бальбуэна, 9; 1:2 – Тюкавин, 33; 2:2 – Сергев, 90; 2:3 – Грулев, 90+6.

Удаления: Барриос, 90+4.

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Обзор матча Зенит – Динамо

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит
Комментарии (165)
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slavа0508
1691344857
Динамо отлично !!! Надрали немытых !!!
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vladik12
1691344971
Пытался найти "Зенит" в таблице. Искал-искал - и не нашел. Где-то внизу. Ну и ладно.
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шахта Заполярная
1691345121
Динамо молодцы. С победой на классе.
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JTherry
1691345157
неожиданный пердимонокль, днище выдрало бом.жей на баклан-арене..!!! порядок бьёт класс, молодцы ребята... Тимощук слабый тренер, а Вендел и Фернандес запороли все, что было можно запороть... на поле у днища был лишним лишь Смолов...)
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rash1959
1691345490
Вот она всенародная "любовь" к бледно-голубым выплёскивается из всех недр, от разных болел. только из-за этой игры тур можно считать хорошим.
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zigbert
1691345903
Когда Зенит сравнял счет казалось дожмут и одержат победу. Но удаление Барриоса положительно подействовала на игроков Динамо, они пошли в отчаянную атаку и забили победный гол. Динамо с победой!
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Серёга Краснодарский
1691346245
Без судей чемпион то у нас голый
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jek718875
1691346249
Зиньке вдули по самую репицу
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JTherry
1691347720
вроде все на месте: все легионеры на поле + с российскими паспортами, Миллер хлопает в ладоши на трибуне, а игра - такая же блекло-голубая, как и футболки... когда судья классно судит матч, без лишних сантиментов на артистичные падения Клавы, на эту игру невозможно смотреть... а "всенародная любовь", так насаждаемая Алёшей, даже "хористами" на трибунах не отмечена - похлопали, помахали веерами, стрескали просрочку и по домам...)
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Persona_non_Grata
1691348768
Страна ликует !!! - Самозванцам указали их место !!!
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