«Зенит» уступил «Динамо» в матче 3-го тура РПЛ. Игра в Санкт-Петербурге закончилась поражением хозяев со счетом 2:3.

Победный гол московская команда забила на 96-й минуте – отличился Вячеслав Грулев.

«Зенит» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея на счету четыре очка. «Динамо» идет на шестой позиции (4 очка).

Россия. РПЛ. 3-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва) – 2:3 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Тюкавин, 2; 1:1 – Бальбуэна, 9; 1:2 – Тюкавин, 33; 2:2 – Сергев, 90; 2:3 – Грулев, 90+6.

Удаления: Барриос, 90+4.

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