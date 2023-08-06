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    • ⚡ РПЛ. «Динамо» вырвало победу у «Зенита» (3:2), забив на 96-й минуте

    ⚡ РПЛ. «Динамо» вырвало победу у «Зенита» (3:2), забив на 96-й минуте

    «Зенит» уступил «Динамо» в матче 3-го тура РПЛ. Игра в Санкт-Петербурге закончилась поражением хозяев со счетом 2:3.

    Победный гол московская команда забила на 96-й минуте – отличился Вячеслав Грулев.

    «Зенит» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея на счету четыре очка. «Динамо» идет на шестой позиции (4 очка).

    Россия. РПЛ. 3-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва) – 2:3 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Тюкавин, 2; 1:1 – Бальбуэна, 9; 1:2 – Тюкавин, 33; 2:2 – Сергев, 90; 2:3 – Грулев, 90+6.

    Удаления: Барриос, 90+4.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Обзор матча Зенит – Динамо

    Источник: «Бомбардир»

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    06.08.2023 21:00
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    Комментарии204
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    • ...
      Рейтинг: +2436

      Болотоход 7 августа, 09:02

      алешки миллеру нужно было прям с трибуны чемодан кидать когда менты 2-3 повели а в друг бы поставил? времени то не было помойке с рефери поговорить)))))

      3
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      Рейтинг: +4781

      Oldtrafford83 7 августа, 08:13

      Видать весёлый был матч, Динамо с победой, видимо чемп будет интересный)

      3
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      ...
      Рейтинг: +30654

      JTherry > Oldtrafford83 7 августа, 09:32

      "веселый" не то слово, на поле начался тот самый карнавал по-бразильски, с самбами, особенно преуспевала в этом защита бом.жей с Ренаном и Эраковичем... похоже, Спартак во главе с "немым Эшем" хорошую свинью подложил Алёше, заставив его Страхинью Э. переманить в своё болото...)))

      7
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      Рейтинг: +9882

      САДЫЧОК > JTherry 7 августа, 10:02

      Эракович -отличный защитник !

      1
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      Рейтинг: +4878

      Spirit_78 > JTherry 7 августа, 15:50

      К Эраковичу претензий ноль. Там другие два помогли Динамо победить.

      2
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      Рейтинг: +30654

      JTherry > Spirit_78 7 августа, 17:25

      ты первый гол пересмотри внимательно, куда метнулся Эракович после прострела на Тюкавина, правильно, совсем в другую сторону...

      2
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      Рейтинг: +4878

      Spirit_78 > JTherry 7 августа, 23:28

      Может оно и так, но в Црвене вряд ли кто-то так угорал, как Ренан, он вполне мог не ожидать такого "подарка".

      0
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      Рейтинг: +2436

      Болотоход 7 августа, 07:55

      Вот и бом жар-ник начал ныть на судей!
      Как начали только судьи вшивых правильно судить и все помойка поплыла сразу!!
      Пенальлей нет,голы чистые не отменяют зулусов выгоняют))))
      Не нравится блеклые??? Вот вот)!! А вас липовых тянули пять лет и было все для вас нормально!

      Менты с победой.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4878

      Spirit_78 > Болотоход 7 августа, 23:29

      Вас постоянно тянут - но вытягивают максимум на 3 место, а чаще на 9-10.

      0
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      Рейтинг: +7247

      Из Твери Леха 7 августа, 06:46

      Еще несколько поражений и Семака попросят. Придет новый, это и к лучшему.

      3
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      ...
      Рейтинг: +2498

      jek718875 > Из Твери Леха 7 августа, 12:01

      Не попросят, а подведут к выходу, нагнут и выпнут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1428

      Zenit_Zenit 7 августа, 06:24

      Тем, кто тут сопли распускает по поводу великого Динамо и гениального Лички.
      Хотели интересный чемп с интригами?
      Ну так получите и не нойте.
      Лидер проиграл, красно- белая жопа на первом месте.
      Всё, как вы хотели.
      Пока банкуйте…
      Зенит - Чемпион!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +4878

      Spirit_78 > Zenit_Zenit 7 августа, 15:47

      2 тура подряд находится один антигерой, который сливает результат в унитаз. С Ростовом на эту роль вызвался Мостовой, вчера - Ренан. Возможно, команде психолога не хватает.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1428

      Zenit_Zenit > Spirit_78 8 августа, 10:19

      Или терпеть.
      В принципе Ренан талантлив. Все при нем. Смелость и умение идти в обводку. Скорость. Удар. С мячом дружит.
      Выдержки не хватает и верной оценки ситуации.
      Все его ошибки из-за нервяка.
      Так что на счет психолога - в самую точку.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5690

      fakeid 7 августа, 05:04

      матч не видел, сейчас только посмотрел обзор. ну что сказать: тюкавин хорош, ренан привёз, семака, хоть и не было, но явно он контролировал игру по телефону. пора бы ему уже на выход, и нужно обязательно вернуть виллаш-боаша, т.к. он говорит на одном языке с нашими бразильцами (+ считаю его лучшим тренером зенита вообще). динамо с победой.

      1
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      Рейтинг: +2436

      Болотоход > fakeid 7 августа, 07:52

      У тебя белка ушла? Буровишь опять че зря))!!!

      3
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      ...
      Рейтинг: +4595

      Ziklop > Болотоход 7 августа, 16:29

      свинарка ты каску носишь, чтоб белка не убежала?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3231

      BAIv 6 августа, 23:45

      надо подсыпать говнеца! получили зазнайки!

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +218

      Клубничный > BAIv 6 августа, 23:59

      Говнецо это ты!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +68614

      portero > Клубничный 7 августа, 00:05

      Ну ты сразу на личности, он же по доброму, с подколом...

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      Рейтинг: +218

      Клубничный > portero 7 августа, 01:12

      Ну конечно - по-доброму говна подложил! Так и я ему с юмором ответил!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4878

      Spirit_78 > BAIv 7 августа, 15:45

      Ну да, с 17-го года первый раз московский клуб "дерзнул". Следующего раза ещё столько же лет ждать будете, чтобы "говнеца подсыпать"?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4269

      raritet 6 августа, 23:41

      Порадовали москвичей. Молодцы. Вполне ожидаемый исход. Думаю что есть те, кто будет согласен со мной. Футбол - ЭТО в первую очередь большой бизнес. Выбирай. Или 60 лямов или очередная тягомотина с известным исходом. Если смотреть рационально - ход правильный: денежку на карман и можно перезагрузиться. Во - первых, Москва немного остынет. Во - вторых, нужна полная перезагрузка команды. Мавр сделал дело- ушел,а вместо него пока дыра. И это связано и с Венделом, и со всей бразильской тусовкой
      Они в ступоре.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +5491

      PAREVG. 6 августа, 23:32

      Молодцы Динамики, всю страну порадовали...
      С победой вас!!!

      10
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      ...
      Рейтинг: +548

      Айболид > PAREVG. 7 августа, 09:32

      По вам можно перепись упырей проводить )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4878

      Spirit_78 > PAREVG. 7 августа, 15:46

      ЦСКА вас накануне гораздо эпичнее "порадовал")

      2
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      Рейтинг: +1428

      Zenit_Zenit > PAREVG. 8 августа, 10:21

      Страну краснобеложопых?
      Эти любой херне готовы радоваться.

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      Рейтинг: +585

      Ill Ich 6 августа, 23:28

      Динамовцы сегодня были очень эффективными, с чем их можно и поздравить. Не разделяю радостного ажиотажа по поводу поражения чемпиона. Впереди ещё много туров, много борьбы. Всё ещё может случиться, а от неудач никто не застрахован.

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