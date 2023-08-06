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    «Зенит» – «Динамо»: стартовые составы на 3-й тур РПЛ

    «Зенит» и «Динамо» определились со стартовыми составами на матч третьего тура РПЛ. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге. Начало – в 19:00 мск.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

    Зенит: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ренан, Эракович, Барриос, Мостовой, Ду Кейрос, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра.

    Динамо: Шунин, Паршивлюк, Лаксальт, Бальбуэна, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Нгамале, Захарян, Смолов, Тюкавин.

    Справится ли Зенит с Динамо без Малкома? Ставьте на матч со специальным бонусом в 17000 рублей!

    Где смотреть матч Зенит – Динамо

    Прогноз на матч Зенит – Динамо

    Источник: РПЛ

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    06.08.2023 18:03
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2439

      ScarlettOgusania 6 августа, 18:34

      у Сирожи в старте 8 легионеров, не надеется на российских игроков, позор!

      3
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      Рейтинг: +17793

      Garrincha58 6 августа, 18:17

      Динамо выиграет Смолов забьёт с пенальти

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +781

      eugen-han 6 августа, 18:08

      Зенит рискует опять невыиграть, потому что в составе нет Сергеева, но зато какие-то непонятные игроки с труднопроизносимыми фамилиями.

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