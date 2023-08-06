«Зенит» и «Динамо» определились со стартовыми составами на матч третьего тура РПЛ. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге. Начало – в 19:00 мск.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

Зенит: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ренан, Эракович, Барриос, Мостовой, Ду Кейрос, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра.

Динамо: Шунин, Паршивлюк, Лаксальт, Бальбуэна, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Нгамале, Захарян, Смолов, Тюкавин.

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Где смотреть матч Зенит – Динамо

Прогноз на матч Зенит – Динамо