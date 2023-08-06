«Зенит» и «Динамо» сыграют в матче 3-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 6 августа в 19:00 мск.

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Пять последних очных матчей: три победы «Зенита», две ничьих.

Как выглядит «Зенит» без Малкома? Не очень остро – это подтверждают два стартовых тура. Но впереди «Динамо», которое крайне серо при Марцеле Личке.

Поражение-поражение-ничья – такой результат «Динамо» на старте сезона во всех турнирах. Личка говорит, что в игру нужно вносить коррективы, что команде нужно быть увереннее. И пока эти тезисы подтверждаются на поле: «Динамо» страдает во всех линиях и не может контролировать игру на протяжении всех 90 минут.

«Зенит» даже без главной звезды сильнее «Динамо» в такой форме.

Коэффициенты:

Победа Зенита – 1.50

Ничья – 4.60

Победа Динамо – 6.40

Прогноз на матч: победа «Зенита» с форой (-1)

Где смотреть матч Зенит – Динамо