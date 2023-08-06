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    • Прогнозы и коэффициенты на матч «Зенит» – «Динамо» бесплатно: 3 тур РПЛ, 6 августа 2023

    Прогнозы и коэффициенты на матч «Зенит» – «Динамо» бесплатно: 3 тур РПЛ, 6 августа 2023

    «Зенит» и «Динамо» сыграют в матче 3-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 6 августа в 19:00 мск.

    Справится ли Зенит с Динамо без Малкома? Ставьте на матч со специальным бонусом в 17000 рублей!

    Пять последних очных матчей: три победы «Зенита», две ничьих.

    Как выглядит «Зенит» без Малкома? Не очень остро – это подтверждают два стартовых тура. Но впереди «Динамо», которое крайне серо при Марцеле Личке.

    Поражение-поражение-ничья – такой результат «Динамо» на старте сезона во всех турнирах. Личка говорит, что в игру нужно вносить коррективы, что команде нужно быть увереннее. И пока эти тезисы подтверждаются на поле: «Динамо» страдает во всех линиях и не может контролировать игру на протяжении всех 90 минут.

    «Зенит» даже без главной звезды сильнее «Динамо» в такой форме.

    Коэффициенты:

    • Победа Зенита – 1.50
    • Ничья – 4.60
    • Победа Динамо – 6.40

    Прогноз на матч: победа «Зенита» с форой (-1)

    Где смотреть матч Зенит – Динамо

    Источник: «Бомбардир»

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    06.08.2023 19:00
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