Мостовой назвал Абаскаля «недоразумением»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оскорбил главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Испанский специалист не смог обработать мяч во время матча с «Балтикой».

– Да, видел момент, что Абаскаль не смог обработать мяч, который к нему прилетел в игре против «Балтики». Но вы еще Слуцкого попросите обработать. Это недоразумения в футболе. Абаскаль еще что-то говорит. Есть еще Галактионов в «Локомотиве», но он хотя бы молчит, но и он рано или поздно начнет говорить.

– Как вы работали с Виктором Фернандесом в «Сельте», ведь у него тоже не было игрового опыта?

– Я помню его, при нем «Сельта» показывала самый интересный футбол. Но он разбирался, общался, всегда подходил, спрашивал мнение: «Алекс, как нам сыграть?»