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Мостовой назвал Абаскаля «недоразумением»

6 августа 2023, 01:13
11

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оскорбил главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Испанский специалист не смог обработать мяч во время матча с «Балтикой».

– Да, видел момент, что Абаскаль не смог обработать мяч, который к нему прилетел в игре против «Балтики». Но вы еще Слуцкого попросите обработать. Это недоразумения в футболе. Абаскаль еще что-то говорит. Есть еще Галактионов в «Локомотиве», но он хотя бы молчит, но и он рано или поздно начнет говорить.

– Как вы работали с Виктором Фернандесом в «Сельте», ведь у него тоже не было игрового опыта?

– Я помню его, при нем «Сельта» показывала самый интересный футбол. Но он разбирался, общался, всегда подходил, спрашивал мнение: «Алекс, как нам сыграть?»

  • «Спартак» выиграл три матча подряд в РПЛ.
  • Клуб выдал старт лучше, чем в последнем чемпионском сезоне.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (11)
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шахта Заполярная
1691278409
Если и есть недоразумение - то это Мостовой один из первых
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VVM1964
1691279968
Больной человек (((
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inzek
1691283664
хоть в России запрещена гендерная тема, но ОНА реально дура
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serppion
1691285929
«Алекс, как нам сыграть?» Напомнило анекдот про генсека Брежнева Л.И., тогда еще полковника при обороне Малой Земли во время ВОВ. Подходит к нему маршал Жуков Георгий Константинович и спрашивает: «Лёнь, а может наступать начнём?»
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sochi-2013
1691293816
Остается только один вопрос. Кто тупее, Мостовой или тот, кто спрашивает его мнение и вываливает ЭТО в прессу? Читать то прикольно, вроде как раньше люди ходили на цирк уродов.
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k611
1691297527
Зависть и тщеславие задавили человека. Чтобы стать хорошим тренером не обязательно быть в прошлом профессиональным футболистом.
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subbotaspartak
1691300464
«Алекс, как нам сыграть?»... Фантазии Веснухина...
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anatolich72
1691301184
Как похож на Орлова, хотя вроде моложе.
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alefreddy
1691304102
у Моста крыша поехала от звездности
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SLADE2019
1691306444
Журналистам и блогерам пора бы нормальные вопросы Мостовому задавать, а не одно и тоже, про Абаскаля например. Человек постоянен по отношению к тренеру Спартака. Я позицию Мостового поддерживаю. Третьим местом никак не восхищен. Вчера, как говорится пруха пошла, вон даже Игнатов гол забил. Однако, рад безмерно. Всех спартачей с победой!
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