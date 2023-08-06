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    Мостовой назвал Абаскаля «недоразумением»

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оскорбил главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    Испанский специалист не смог обработать мяч во время матча с «Балтикой».

    – Да, видел момент, что Абаскаль не смог обработать мяч, который к нему прилетел в игре против «Балтики». Но вы еще Слуцкого попросите обработать. Это недоразумения в футболе. Абаскаль еще что-то говорит. Есть еще Галактионов в «Локомотиве», но он хотя бы молчит, но и он рано или поздно начнет говорить.

    – Как вы работали с Виктором Фернандесом в «Сельте», ведь у него тоже не было игрового опыта?

    – Я помню его, при нем «Сельта» показывала самый интересный футбол. Но он разбирался, общался, всегда подходил, спрашивал мнение: «Алекс, как нам сыграть?»

    • «Спартак» выиграл три матча подряд в РПЛ.
    • Клуб выдал старт лучше, чем в последнем чемпионском сезоне.

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    Источник: Legalbet

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    06.08.2023 01:13
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +155

      Niklas80 6 августа, 11:08

      Завистливое существо.

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      Рейтинг: +1393

      SLADE2019 6 августа, 10:20

      Журналистам и блогерам пора бы нормальные вопросы Мостовому задавать, а не одно и тоже, про Абаскаля например. Человек постоянен по отношению к тренеру Спартака. Я позицию Мостового поддерживаю. Третьим местом никак не восхищен. Вчера, как говорится пруха пошла, вон даже Игнатов гол забил. Однако, рад безмерно. Всех спартачей с победой!

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      Рейтинг: +2904

      alefreddy 6 августа, 09:41

      у Моста крыша поехала от звездности

      1
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      Рейтинг: +4055

      anatolich72 6 августа, 08:53

      Как похож на Орлова, хотя вроде моложе.

      5
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      Рейтинг: +6453

      subbotaspartak 6 августа, 08:41

      «Алекс, как нам сыграть?»... Фантазии Веснухина...

      5
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      Рейтинг: +1125

      k611 6 августа, 07:52

      Зависть и тщеславие задавили человека. Чтобы стать хорошим тренером не обязательно быть в прошлом профессиональным футболистом.

      6
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      Рейтинг: +270

      =Cпapтак= 6 августа, 07:30

      по его логике тренер может еще брейк данс должен уметь делать на поле

      3
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      Рейтинг: +15716

      Алексей З 6 августа, 07:01

      Мост это ходячий неадекват , все знают его позицию по тренерам , профессионально не игравшим в футбол, ну и зачем каждый раз спрашивать ?
      Возьмём того же Абаскаля.
      Вся спартаковская армия к нему благосклонно относится , а про Моста только шуточки и подьё.ки.
      Вот и бесится человек.

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      Рейтинг: +4781

      Oldtrafford83 > Алексей З 6 августа, 07:44

      Ты мало чем от него отличаешься, тоже неадекват и тоже постоянно бесишься, иногда ещё плачешь как зинченка))

      5
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      Рейтинг: +15716

      Алексей З > Oldtrafford83 6 августа, 07:46

      Петушок, ветку не морай присутствием.
      Не отмоемся потом.

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      Рейтинг: +7178

      sochi-2013 6 августа, 06:50

      Остается только один вопрос.
      Кто тупее, Мостовой или тот, кто спрашивает его мнение и вываливает ЭТО в прессу?
      Читать то прикольно, вроде как раньше люди ходили на цирк уродов.

      9
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      Рейтинг: +3800

      serppion 6 августа, 04:38

      «Алекс, как нам сыграть?»
      Напомнило анекдот про генсека Брежнева Л.И., тогда еще полковника при обороне Малой Земли во время ВОВ. Подходит к нему маршал Жуков Георгий Константинович и спрашивает: «Лёнь, а может наступать начнём?»

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