Мостовой оценил вероятность перехода Угальде из «Спартака» в «Зенит»

Бывший спартаковец Александр Мостовой не верит в трансфер нападающего команды Манфреда Угальде в «Зенит».

– Есть вероятность, что «Зенит» в зимнее трансферное окно попытается выкупить Угальде?

– Я думаю, вряд ли. Во-первых, Угальде год назад только появился. Во-вторых, мы видим, что он получает удовольствие в «Спартаке». И я думаю, что его цель, скорее всего, Европа. Это такой трамплин для него, с учeтом того, как он сейчас забивает. «Зенит» здесь вряд ли.

– Какой чемпионат ему подходит по стилю игры?

– Любой. Правила везде одинаковые. Он же был в Голландии. Там тоже хороший чемпионат: «Аякс», ПСВ, АЗ. Поэтому, кто знает? Тут же много факторов должно сложиться. Если ты сильный, ты будешь играть. Конечно, одно дело, когда ты приходишь в «Манчестер Сити» или в «Ливерпуль» – по-любому ты ниже четвeртого места не упадeшь. И другое дело, когда ты приходишь, и ещe предстоит сделать команду,

Угальде перешел в «Спартак» из «Твенте» в январе 2024 года за 13 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету форварда был 1 гол в 16 встречах в составе красно-белых.

Сейчас Угальде лидирует в списке бомбардиров РПЛ с 15 голами.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов