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    • Мостовой оценил вероятность перехода Угальде из «Спартака» в «Зенит»

    Мостовой оценил вероятность перехода Угальде из «Спартака» в «Зенит»

    Бывший спартаковец Александр Мостовой не верит в трансфер нападающего команды Манфреда Угальде в «Зенит».

    – Есть вероятность, что «Зенит» в зимнее трансферное окно попытается выкупить Угальде?

    – Я думаю, вряд ли. Во-первых, Угальде год назад только появился. Во-вторых, мы видим, что он получает удовольствие в «Спартаке». И я думаю, что его цель, скорее всего, Европа. Это такой трамплин для него, с учeтом того, как он сейчас забивает. «Зенит» здесь вряд ли.

    – Какой чемпионат ему подходит по стилю игры?

    – Любой. Правила везде одинаковые. Он же был в Голландии. Там тоже хороший чемпионат: «Аякс», ПСВ, АЗ. Поэтому, кто знает? Тут же много факторов должно сложиться. Если ты сильный, ты будешь играть. Конечно, одно дело, когда ты приходишь в «Манчестер Сити» или в «Ливерпуль» – по-любому ты ниже четвeртого места не упадeшь. И другое дело, когда ты приходишь, и ещe предстоит сделать команду,

    • Угальде перешел в «Спартак» из «Твенте» в январе 2024 года за 13 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне на счету форварда был 1 гол в 16 встречах в составе красно-белых.
    • Сейчас Угальде лидирует в списке бомбардиров РПЛ с 15 голами.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Metaratings

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    10.12.2024 19:13
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    Комментарии (8)
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    ...уефан
    1733848091
    ...писарчуку, задававшему вопрос, из зимнего открытого окна кусок Луны в лоб прилетит и поправит его мысли в тупой и примитивной башке...
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    Тинез Розоп
    1733848454
    Такое ощущение, что Царь на бомбе журналюгой подрабатывает. Сам по себе вопросы выбирает…
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    алдан2014
    1733884657
    Дырку от бублика зениту,а не Угальде.
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    theonewhoisnotafraidofyou
    1733893180
    Зачем игрок одного сезона нужен, уже взяли дельфина, и теперь это мёртвое тело дизморалит всю команду, когда в старте выходит
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