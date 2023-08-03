Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Кафанов назвал две причины, по которым он не взял Буффона в «Рубин»

    Кафанов назвал две причины, по которым он не взял Буффона в «Рубин»

    Бывший тренер «Рубина» Виталий Кафанов объяснил, почему в свое время отказался подписывать вратаря Джанлуиджи Буффона в казанский клуб.

    «Мы много лет говорили с тренерами вратарей России, что надо развивать вратарскую российскую школу.

    И если бы пригласил Буффона в «Рубин» – для того, чтобы он приехал, надо было просто дать своe согласие – то, во-первых, перекрыл бы дорогу российским вратарям, которые были тогда в «Рубине», и, во-вторых, мои бы коллеги меня не поняли.

    Сам говорю о том, что надо все силы вложить в развитие российских вратарей, а сам приглашаю такого большого вратаря. Это противоречило бы тому, за что ратовал», – сказал Кафанов.

    • 45-летний Буффон провел в «Парме» 2 последних сезона.
    • До этого он играл за «Ювентус» и «ПСЖ».
    • Голкипер выигрывал ЧМ-2006 со сборной Италии.

    Новости по теме
    Буффон занял пост в сборной Италии
    Дзюба сравнил себя с Буффоном: «Железно лучше» 2
    Уткин прокомментировал завершение карьеры Буффона 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.08.2023 13:53
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14879

      playsh 3 августа, 19:01

      Причина одна,Кафанов,ты - мудлон.Красивое словоблудие у нас в почёте всегда было - "перекрыл бы дорогу..."Кому перекрыл бы,что-то я не припомню,назови?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15715

      Алексей З 3 августа, 18:22

      Ну хорош, кто такой Кафанов ?
      Мания величия - российское ноу-хау.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте 3 августа, 17:14

      Бомба, в заголовке пишите точно----"...две причины, по которым он не взял БЫ Буффона в «Рубин»"

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2904

      alefreddy 3 августа, 15:52

      видно не протрезвел еще тренер

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17793

      Garrincha58 3 августа, 15:17

      а кого Кафанов вырастил?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1775

      Benifacto 3 августа, 15:13

      че за дичь....это были его влажные сны.....вот клоун....

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 