Кафанов назвал две причины, по которым он не взял Буффона в «Рубин»

Бывший тренер «Рубина» Виталий Кафанов объяснил, почему в свое время отказался подписывать вратаря Джанлуиджи Буффона в казанский клуб.

«Мы много лет говорили с тренерами вратарей России, что надо развивать вратарскую российскую школу.

И если бы пригласил Буффона в «Рубин» – для того, чтобы он приехал, надо было просто дать своe согласие – то, во-первых, перекрыл бы дорогу российским вратарям, которые были тогда в «Рубине», и, во-вторых, мои бы коллеги меня не поняли.

Сам говорю о том, что надо все силы вложить в развитие российских вратарей, а сам приглашаю такого большого вратаря. Это противоречило бы тому, за что ратовал», – сказал Кафанов.