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  • Кафанов назвал две причины, по которым он не взял Буффона в «Рубин»

Кафанов назвал две причины, по которым он не взял Буффона в «Рубин»

3 августа 2023, 13:53
4

Бывший тренер «Рубина» Виталий Кафанов объяснил, почему в свое время отказался подписывать вратаря Джанлуиджи Буффона в казанский клуб.

«Мы много лет говорили с тренерами вратарей России, что надо развивать вратарскую российскую школу.

И если бы пригласил Буффона в «Рубин» – для того, чтобы он приехал, надо было просто дать своe согласие – то, во-первых, перекрыл бы дорогу российским вратарям, которые были тогда в «Рубине», и, во-вторых, мои бы коллеги меня не поняли.

Сам говорю о том, что надо все силы вложить в развитие российских вратарей, а сам приглашаю такого большого вратаря. Это противоречило бы тому, за что ратовал», – сказал Кафанов.

  • 45-летний Буффон провел в «Парме» 2 последних сезона.
  • До этого он играл за «Ювентус» и «ПСЖ».
  • Голкипер выигрывал ЧМ-2006 со сборной Италии.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Рубин Буффон Джанлуиджи Кафанов Виталий
Комментарии (4)
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Benifacto
1691064780
че за дичь....это были его влажные сны.....вот клоун....
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Garrincha58
1691065064
а кого Кафанов вырастил?
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alefreddy
1691067158
видно не протрезвел еще тренер
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Plyash
1691078465
Причина одна,Кафанов,ты - мудлон.Красивое словоблудие у нас в почёте всегда было - "перекрыл бы дорогу..."Кому перекрыл бы,что-то я не припомню,назови?
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