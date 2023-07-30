ЦСКА во втором туре РПЛ обыграл на выезде «Ахмат». Хет-трик с пенальти оформил нападающий Федор Чалов.

Всего в матче было пять пенальти и три удаления.

Игру в поле обслуживал петербуржец Владислав Безбородов.

Россия. РПЛ. 2-й тур

Ахмат (Грозный) – ЦСКА (Москва) – 2:3 (2:2)

Голы: 0:1 – Чалов, 13 (с пенальти); 1:1 – Конате, 27 (с пенальти); 1:2 – Чалов, 45+1 (с пенальти); 2:2 – Конате, 45+11 (с пенальти); 2:3 – Чалов, 79 (с пенальти).

Удаления: Быстров, 12; Семенов, 90+6 (вторая ж.к.) – Гайич, 45+10.

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