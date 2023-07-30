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  • ⚡ РПЛ. ЦСКА вырвал победу над «Ахматом» в матче с 5 пенальти и 3 удалениями (3:2), у Чалова хет-трик

⚡ РПЛ. ЦСКА вырвал победу над «Ахматом» в матче с 5 пенальти и 3 удалениями (3:2), у Чалова хет-трик

30 июля 2023, 22:04
25

ЦСКА во втором туре РПЛ обыграл на выезде «Ахмат». Хет-трик с пенальти оформил нападающий Федор Чалов.

Всего в матче было пять пенальти и три удаления.

Игру в поле обслуживал петербуржец Владислав Безбородов.

Россия. РПЛ. 2-й тур

Ахмат (Грозный) – ЦСКА (Москва) – 2:3 (2:2)

Голы: 0:1 – Чалов, 13 (с пенальти); 1:1 – Конате, 27 (с пенальти); 1:2 – Чалов, 45+1 (с пенальти); 2:2 – Конате, 45+11 (с пенальти); 2:3 – Чалов, 79 (с пенальти).

Удаления: Быстров, 12; Семенов, 90+6 (вторая ж.к.) – Гайич, 45+10.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ахмат
Комментарии (25)
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MaxRnD
1690743912
Сюр
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slavа0508
1690743928
Весело у нас в дурдоме .....
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shurik45
1690744092
Что это было вообще?
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Таврида
1690744092
Какой-то треш, тут комментарии бесполезны.
Ответить
Нуф-Нуф
1690744313
Правила отменили.
Ответить
ALEX ML
1690744567
Лучше промолчу, а то опять что нибудь скажу
Ответить
GoLenaStop
1690744669
Судейство - просто отвратное. позорище. no words
Ответить
oyabun
1690744691
Все голы с пенальти. Может тогда не стоит играть 90 мин, пусть игроки отдохнут и просто пробить серию пенальти. А получилось шоу имени Безбородова
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slavа0508
1690744951
Ну здесь играли в первую очередь не команды а Славик Безбородый . решил войти в историю ....
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portero
1690745205
Эта судейская бригада чудила всей толпой!!!
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