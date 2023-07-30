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    • ⚡ РПЛ. ЦСКА вырвал победу над «Ахматом» в матче с 5 пенальти и 3 удалениями (3:2), у Чалова хет-трик

    ⚡ РПЛ. ЦСКА вырвал победу над «Ахматом» в матче с 5 пенальти и 3 удалениями (3:2), у Чалова хет-трик

    ЦСКА во втором туре РПЛ обыграл на выезде «Ахмат». Хет-трик с пенальти оформил нападающий Федор Чалов.

    Всего в матче было пять пенальти и три удаления.

    Игру в поле обслуживал петербуржец Владислав Безбородов.

    Россия. РПЛ. 2-й тур

    Ахмат (Грозный) – ЦСКА (Москва) – 2:3 (2:2)

    Голы: 0:1 – Чалов, 13 (с пенальти); 1:1 – Конате, 27 (с пенальти); 1:2 – Чалов, 45+1 (с пенальти); 2:2 – Конате, 45+11 (с пенальти); 2:3 – Чалов, 79 (с пенальти).

    Удаления: Быстров, 12; Семенов, 90+6 (вторая ж.к.) – Гайич, 45+10.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 22:04
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +21106

      Cleaner 1 минуту назад

      Всех с ПОБЕДОЙ! Судей на мыло!!!...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3917

      anatolich72 1 минуту назад

      Сяду пересмотрю этот цирк, пофигу что завтра на работу.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +32

      Отчим Бората 2 минуты назад

      ... Ну тк просто б серию пенальти провели и бегать по жаре бы не пришлось...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +663

      Нуф-Нуф 3 минуты назад

      Правила отменили.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +822

      bratskij 3 минуты назад

      Армейцев с тяжелой победой в неадекватном матче от судейского беспредела.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6159

      ySS 4 минуты назад

      Забавный матч получился)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2417

      shurik45 6 минут назад

      Что это было вообще?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1724

      Таврида 6 минут назад

      Какой-то треш, тут комментарии бесполезны.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1674

      balam 8 минут назад

      Цирк с конями.имени безбородова

      2
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      Рейтинг: +2417

      shurik45 > balam 5 минут назад

      С цирком согласен, но точно без участия коней.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +27027

      slavutiq70 9 минут назад

      Весело у нас в дурдоме .....

      4
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