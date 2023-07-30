ЦСКА во втором туре РПЛ победил на выезде «Ахмат» со счетом 3:2.

На 13-й минуте счет с пенальти открыл нападающий ЦСКА Федор Чалов.

На 27-й минуте успешным оказался 11-метровый Мохамеда Конате.

На 45+1 минуте Чалов сделал дубль – снова забил с пенальти.

Затем до конца первого тайма было удаление Милана Гайича и еще один пенальти Конате.

Во втором тайме Чалов оформил хет-трик и принес команде победу.

В компенсированное время второго тайма вторую желтую карточку получил защитник «Ахмата» Андрей Семенов.