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    • Россия выиграла гала-матч на саммите «Россия – Африка»: Мостовой – тренер, Бут – на поле

    Россия выиграла гала-матч на саммите «Россия – Африка»: Мостовой – тренер, Бут – на поле

    На «Петровском» состоялся гала-матч в рамках международного саммита «Россия – Африка». Россияне победили африканцев со счетом 4:3.

    Тренером России был Александр Мостовой. В игре участвовали ветераны футбола, а также политики, бизнесмены, дипломаты.

    За Россию выходили Владимир Габулов, Руслан Пименов, Дмитрий Сычев, Роман Широков, Евгений Алдонин, Динияр Билялетдинов, Алексей Игонин. Также был бывший заключенный американской тюрьмы Виктор Бут.

    За Африку играли бывшие футболисты РПЛ Даме Н’Дойе, Секу Олисе и Макбет Сибайя. Тренером был Валерий Непомнящий, работавший со сборной Камеруна на ЧМ-1990.

    • Саммит проходил в Санкт-Петербурге 27-28 июля.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    28.07.2023 23:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24883

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Бут играл, а почему Кокорина-то не было? )

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