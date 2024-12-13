Селюк оценил тренерское будущее Ротенберга

Бывший агент Бориса Ротенберга Дмитрий Селюк прокомментировал получение экс-защитником «Локомотива» тренерской лицензии «В-УЕФА».

«Борис учится и получает лицензию не для того, чтобы на данном этапе работать тренером. Он руководитель молодeжного департамента клуба.

Он был футболистом, сейчас есть лицензия, закончил финансово-экономический институт. Образованный человек. Мало у нас таких руководителей. Честь и хвала, что он повышает уровень знаний. Плоды работы Бориса в «Локомотиве» мы видим.

Есть ли цель стать тренером в будущем? Сейчас он занимается тем, чем занимается. Но никогда не говори «никогда». Всe может быть. Образование никогда и никому не мешало

Дальше Борис решит, быть футбольным чиновником высокого класса или пойти на тренерскую работу. Мы видим, за что он берeтся – результат очень положительный. В ближайшее время Борис может шагнуть ступенькой выше», – сказал Селюк.

Борис Ротенберг работает в «Локомотиве» заместителем генерального директора по развитию молодeжного футбола с ноября 2022 года.

Его брат Роман Ротенберг является главным тренером хоккейного клуба СКА и хоккейной сборной «Россия 25».

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