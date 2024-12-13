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    Селюк оценил тренерское будущее Ротенберга

    Бывший агент Бориса Ротенберга Дмитрий Селюк прокомментировал получение экс-защитником «Локомотива» тренерской лицензии «В-УЕФА».

    «Борис учится и получает лицензию не для того, чтобы на данном этапе работать тренером. Он руководитель молодeжного департамента клуба.

    Он был футболистом, сейчас есть лицензия, закончил финансово-экономический институт. Образованный человек. Мало у нас таких руководителей. Честь и хвала, что он повышает уровень знаний. Плоды работы Бориса в «Локомотиве» мы видим.

    Есть ли цель стать тренером в будущем? Сейчас он занимается тем, чем занимается. Но никогда не говори «никогда». Всe может быть. Образование никогда и никому не мешало

    Дальше Борис решит, быть футбольным чиновником высокого класса или пойти на тренерскую работу. Мы видим, за что он берeтся – результат очень положительный. В ближайшее время Борис может шагнуть ступенькой выше», – сказал Селюк.

    • Борис Ротенберг работает в «Локомотиве» заместителем генерального директора по развитию молодeжного футбола с ноября 2022 года.
    • Его брат Роман Ротенберг является главным тренером хоккейного клуба СКА и хоккейной сборной «Россия 25».

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Legalbet

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    13.12.2024 11:39
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    Комментарии (3)
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    Benifacto
    1734083420
    из него футболист как из гавна пуля...тока бабос и протекторат...больше НИЧЕГО!
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    Александр-Каратеев-yandex
    1734083447
    Не надо приписывать Боре то, в чём нет его заслуги. Ротенберг - младший - сын миллиардера, футболист он никакой был, но благодаря папе всё время где то числился, сейчас перед ним все дороги открыты, опять, не благодаря его способностям, а из-за того, что он Ротенберг.
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    Интерес
    1734084289
    Жалкий Негоро,торговец чёрным товаром и подхалим,второй день "впервые на арене".
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