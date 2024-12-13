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    Семшов высказался о его признании лучшим телеэкспертом

    Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов рассказал о своей работе телеэкспертом.

    – Многие удивились, что в рамках премии «Джентльмен года» вас по итогам 2024-го признали лучшим телеэкспертом. Как отреагировали?

    – Спокойно. В моем понимании это больше командная награда. С футбольных времен знаю, что любой индивидуальный приз – заслуга целого коллектива.

    Так что разделяю «Золотой микрофон» со всеми экспертами, работающими на ТВ. Мы не только высказываем мнение об игре, но и учимся друг у друга, в каких-то ситуациях можем поспорить...

    – Самый крутой эксперт – в вашем личном рейтинге?

    – Выделю двоих – Ловчева и Радимова. Они старше меня, опытнее, давно на телевидении – и, конечно, пока посильнее. Впрочем, у каждого свои плюсы.

    Я, например, разбирая в студии игровые моменты, стараюсь объяснять все максимально простым и доступным языком. Зачем умничать, рассказывать про какие-то зоны, схемы, сыпать терминами? Мы же не в ВШТ.

    Наша основная аудитория – обычные зрители. Которые вечером пришли с работы, включили телевизор и хотят понять, что происходило на поле.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.12.2024 11:30
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    Комментарии (1)
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    1734084404
    Не случилось счастья слушать...Станешь опытнее(как упомянутые коллеги)-вольёшься в междуусобойчик с шуточками-прибауточками.
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