Семшов высказался о его признании лучшим телеэкспертом

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов рассказал о своей работе телеэкспертом.

– Многие удивились, что в рамках премии «Джентльмен года» вас по итогам 2024-го признали лучшим телеэкспертом. Как отреагировали?

– Спокойно. В моем понимании это больше командная награда. С футбольных времен знаю, что любой индивидуальный приз – заслуга целого коллектива.

Так что разделяю «Золотой микрофон» со всеми экспертами, работающими на ТВ. Мы не только высказываем мнение об игре, но и учимся друг у друга, в каких-то ситуациях можем поспорить...

– Самый крутой эксперт – в вашем личном рейтинге?

– Выделю двоих – Ловчева и Радимова. Они старше меня, опытнее, давно на телевидении – и, конечно, пока посильнее. Впрочем, у каждого свои плюсы.

Я, например, разбирая в студии игровые моменты, стараюсь объяснять все максимально простым и доступным языком. Зачем умничать, рассказывать про какие-то зоны, схемы, сыпать терминами? Мы же не в ВШТ.

Наша основная аудитория – обычные зрители. Которые вечером пришли с работы, включили телевизор и хотят понять, что происходило на поле.

Семшов выступал за ЦСКА, «Торпедо», «Динамо», «Зенит» и «Крылья Советов».

Позднее он был главным тренером «Химика» из Новомосковска и «Чайки», работал в штабах «Арсенала» и «Химок».

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