Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Зобнин объяснил, почему развалился чемпионский «Спартак» сезона-2016/17

    Зобнин объяснил, почему развалился чемпионский «Спартак» сезона-2016/17

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением, почему развалилась чемпионская команда сезона-2016/17.

    «Я думал, что мы ещe раза три, наверно, точно выиграем этим составом, честно. Я даже с ребятами общался, ну типа там в шутку говорил: «Сколько ещe раз мы выиграем?» Потому что ну реально сильная команда была. Что случилось, не знаю. Наверное, не ко мне вопросы. Ну, начали ругаться между собой, очевидно. Не знаю, что-то произошло.

    Просто, возможно, какие-то отношения испортились просто внутри команды, между и ребятами, наверное, и с тренером, наверное. Может быть, какие-то ситуации произошли, которые не понравились кому-то, например. Честно, не могу сказать. У меня прекрасно всe было. Я ни с кем не ругался. Я отпраздновал чемпионство, готовился дальше к Лиге чемпионов, но травма была, правда, но как бы у меня всe было хорошо, я ни с кем не ругался», – сказал Зобнин на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

    • Зобнин в команде с 2016 года.
    • После 2017 года «Спартак» не брал чемпионство.
    • Сейчас команда идет на 2-м месте.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    ЭСК: гол «Спартака» в ворота «Пари НН» засчитан ошибочно 6
    Газзаев – об Угальде: «Такие игроки востребованы в ведущих клубах мира»
    Зобнин назвал своего футбольного отца 2
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.12.2024 14:56
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ScarlettOgusania
    1734092845
    уж Зобнин то лучше всех знает, в чем причина развала чемпионской команды, на шоу хотел выглядеть в белых перчатках и джентльменском фраке, "я ни с кем не ругался", а про других он ничего не знает и не видел, не хочет "выносить сор из избы", и это, учитывая его шаткое сегодняшнее положение в Спартаке, правильно... в любом коллективе конфликты между игроками, тренером и руководством видны и заметны, и все обо всём знают, особенно, когда в команде есть деление на группировки российских игроков и иностранных, когда зависть сжигает от количества денег, идущих мимо карманов... а команда в начале сезона 2017/18 была мощнейшей, один "вынос" Севильи в ЛЧ чего только стоил...)
    Ответить
    The only one
    1734096812
    Зобнин объяснил, почему развалился чемпионский «Спартак» сезона-2016/17: "Что случилось, не знаю". Хорошее объяснение...
    Ответить
    VVM1964
    1734097820
    Ну да - ты спал и ничего не видел и не слышал ...
    Ответить
    Spartak_forv@
    1734098635
    Не сумел,не устоял, Не имел,не состоял, Не был,не был,не был,не был, Даже рядом не стоял…
    Ответить
    k611
    1734101797
    Правильнее было сделать заголовок - Зобнин не смог объяснить...
    Ответить
    andrei-sarap-yandex
    1734111709
    виноват глушаков.....ЗОБНИН Ии его ОПГ
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 