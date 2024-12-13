Зобнин объяснил, почему развалился чемпионский «Спартак» сезона-2016/17

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением, почему развалилась чемпионская команда сезона-2016/17.

«Я думал, что мы ещe раза три, наверно, точно выиграем этим составом, честно. Я даже с ребятами общался, ну типа там в шутку говорил: «Сколько ещe раз мы выиграем?» Потому что ну реально сильная команда была. Что случилось, не знаю. Наверное, не ко мне вопросы. Ну, начали ругаться между собой, очевидно. Не знаю, что-то произошло.

Просто, возможно, какие-то отношения испортились просто внутри команды, между и ребятами, наверное, и с тренером, наверное. Может быть, какие-то ситуации произошли, которые не понравились кому-то, например. Честно, не могу сказать. У меня прекрасно всe было. Я ни с кем не ругался. Я отпраздновал чемпионство, готовился дальше к Лиге чемпионов, но травма была, правда, но как бы у меня всe было хорошо, я ни с кем не ругался», – сказал Зобнин на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Зобнин в команде с 2016 года.

После 2017 года «Спартак» не брал чемпионство.

Сейчас команда идет на 2-м месте.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов