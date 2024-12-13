Семшов назвал футбол «Спартака» чемпионским: «Если так же будет весной, у конкурентов нет шансов»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов восхищен игрой «Спартака».

– Кто же возьмет золото?

– Я не Ванга. Могу лишь сказать, что «Спартак» к концу года показывал чемпионский футбол. Если и весной будет играть, как в последних турах, – у конкурентов нет шансов.

Конечно, «Зенит», «Краснодар», «Локомотив» и «Динамо» тоже нацеливаются на титул. Интересно, как в Питере отреагируют на сенсационные поражения от «Крыльев» и «Акрона». Видно, что латиноамериканцы, на которых сделана ставка, уже не вытягивают. Нет в них прежней искорки. Потухшие. То ли приелось все, то ли другие причины.

В первую очередь это относится к Клаудиньо и Венделу. Когда оба были на пике формы, в РПЛ разрывали всех. А сейчас ни скорости, ни остроты, куча ошибок. КПД нулевой! Отсюда и зенитовские проблемы в атаке.

«Спартак» ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ.

Отставание от «Краснодара» и «Зенита» – 3 очка.

«Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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