Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Семшов назвал футбол «Спартака» чемпионским: «Если так же будет весной, у конкурентов нет шансов»

    Семшов назвал футбол «Спартака» чемпионским: «Если так же будет весной, у конкурентов нет шансов»

    Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов восхищен игрой «Спартака».

    – Кто же возьмет золото?

    – Я не Ванга. Могу лишь сказать, что «Спартак» к концу года показывал чемпионский футбол. Если и весной будет играть, как в последних турах, – у конкурентов нет шансов.

    Конечно, «Зенит», «Краснодар», «Локомотив» и «Динамо» тоже нацеливаются на титул. Интересно, как в Питере отреагируют на сенсационные поражения от «Крыльев» и «Акрона». Видно, что латиноамериканцы, на которых сделана ставка, уже не вытягивают. Нет в них прежней искорки. Потухшие. То ли приелось все, то ли другие причины.

    В первую очередь это относится к Клаудиньо и Венделу. Когда оба были на пике формы, в РПЛ разрывали всех. А сейчас ни скорости, ни остроты, куча ошибок. КПД нулевой! Отсюда и зенитовские проблемы в атаке.

    • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ.
    • Отставание от «Краснодара» и «Зенита» – 3 очка.
    • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    ЭСК: гол «Спартака» в ворота «Пари НН» засчитан ошибочно 6
    Газзаев – об Угальде: «Такие игроки востребованы в ведущих клубах мира»
    Зобнин назвал своего футбольного отца 2
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.12.2024 15:35
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    The only one
    1734096286
    Как же у нас любят бежать впереди паровоза... Про быков уже дифирамбы пели. И что?
    Ответить
    TIMOTHY
    1734098964
    Семшов такой же бездарь и его мнение ноль! Я не видел чемпионской игры у спама! Когда защита соперника стоит и смотрит сопли жует , и вратарь ляпы делает то и дурак будет забивать!
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 