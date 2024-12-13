Рязанцев получил работу в ЦСКА

Бывший полузащитник «Рубина», «Зенита» и сборной России Александр Рязанцев рассказал, что работает в селекционном отделе ЦСКА. Ранее телеграм-канал «Честность – не порок» сообщил, что 38-летний экс-футболист занимается скаутингом и селекционной работой в московском клубе.

«Да, это действительно так. Я работаю в ЦСКА, но пока больше ничего не могу сказать», – сказал Рязанцев.

Рязанцев завершил игровую карьеру осенью 2023 года.

После этого он работал спортивным координатором «Торпедо».

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