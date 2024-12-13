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    Рязанцев получил работу в ЦСКА

    Бывший полузащитник «Рубина», «Зенита» и сборной России Александр Рязанцев рассказал, что работает в селекционном отделе ЦСКА. Ранее телеграм-канал «Честность – не порок» сообщил, что 38-летний экс-футболист занимается скаутингом и селекционной работой в московском клубе.

    «Да, это действительно так. Я работаю в ЦСКА, но пока больше ничего не могу сказать», – сказал Рязанцев.

    • Рязанцев завершил игровую карьеру осенью 2023 года.
    • После этого он работал спортивным координатором «Торпедо».

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    13.12.2024 12:30
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    Комментарии (3)
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    Интерес
    1734083696
    НАшёл работу по душе,и слава богу.Остальное-производное от этого факта,узнаем позже.
    Ответить
    ilich55
    1734084178
    Давай, Саша дерзай! Твой потрясающий гол «Барселоне» все помнят.
    Ответить
    zigbert
    1734102606
    Странно,почему не в Рубине?
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