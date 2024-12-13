Дзюба раскрыл цели на 2025 год

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил, что в 2025 году хочет побить рекорды Александра Кержакова по голам среди российских футболистов и Дмитрия Лоськова по системе «гол+пас» в чемпионате РФ.

– Цель Дзюбы на 2025 год?

– Напрямую сохраниться с «Акроном» в РПЛ и забраться как можно выше в таблице. Также побить рекорды Александра Кержакова и Дмитрия Лоськова. И поменьше травм.

Кержаков забил больше всех голов среди российских футболистов во всех турнирах – 233. У Дзюбы на данный момент 232 мяча.

Кроме того, 36-летний форвард тольяттинского клуба на 5 очков (по данным Transfermarkt) отстает от рекорда Лоськова в чемпионате России по системе «гол+пас»: на счету Артема 261 (163+98) очко, у экс-капитана «Локомотива» – 266 (120+146).

По данным Спортс’’ и «Спорт-Экспресса», на счету Дзюбы стало 246 (163+83) результативных действий в чемпионатах России. Он отстает от Лоськова по этому показателю на 9 очков (120+135, 255 баллов).

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