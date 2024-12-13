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    Дзюба раскрыл цели на 2025 год

    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил, что в 2025 году хочет побить рекорды Александра Кержакова по голам среди российских футболистов и Дмитрия Лоськова по системе «гол+пас» в чемпионате РФ.

    – Цель Дзюбы на 2025 год?

    – Напрямую сохраниться с «Акроном» в РПЛ и забраться как можно выше в таблице. Также побить рекорды Александра Кержакова и Дмитрия Лоськова. И поменьше травм.

    • Кержаков забил больше всех голов среди российских футболистов во всех турнирах – 233. У Дзюбы на данный момент 232 мяча.
    • Кроме того, 36-летний форвард тольяттинского клуба на 5 очков (по данным Transfermarkt) отстает от рекорда Лоськова в чемпионате России по системе «гол+пас»: на счету Артема 261 (163+98) очко, у экс-капитана «Локомотива» – 266 (120+146).
    • По данным Спортс’’ и «Спорт-Экспресса», на счету Дзюбы стало 246 (163+83) результативных действий в чемпионатах России. Он отстает от Лоськова по этому показателю на 9 очков (120+135, 255 баллов).

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sport24

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    13.12.2024 12:58
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    Комментарии (10)
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    Интерес
    1734085147
    Гля,Артемон,у тебя мушка сбита вбок!
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    партизан84
    1734085815
    как нейтрализовать дзюбу - заманить его в помещение с зеркалами. сколько же он тратить на статейки, чтобы быть постоянно в ленте новостей...
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    Цугундeр
    1734086810
    Ещё велосипед , и без троек в четверти. Иначе велосипеда не видать...
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    biber.ru
    1734090856
    ... а кроме Дзюбы больше нет никого...
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    Plyash
    1734092710
    Вовремя надо рекорды ставить,а не в старческом возрасте народ смешить,бегая из клуба в клуб,прикрываясь благими намерениями в помощи клубам послабее лидеров. В игре с позором российского футбола прокатило,но мы же понимаем,что это скорее исключение,чем правило.Но Акрон молодец,конечно,порадовал своей игрой,браво!
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    VPERDIV SPARTAK
    1734107118
    Верим
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