Аленичев назвал позиции, которые нужно усилить «Спартаку»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что красно-белым нужны центральный защитник, вингер и нападающий хорошего уровня.

«Что касается трансферов, у «Спартака», как и у любой другой команды, будут изменения. Наверняка будут новые трансферы. Конечно, кто-то уйдeт.

Нужно уже попрощаться с Виллианом Жозе, продать или отдать в аренду Шамара. На место этих футболистов нужен ещe один форвард. Не дай бог что-то случится с Угальде – «Спартак» останется без атаки. Думаю, что руководители прекрасно это понимают.

На мой взгляд, нужно избавляться от Медины. Мне изначально не был понятен этот трансфер. Думаю, что и кто-то из российских игроков покинет команду.

Хотелось бы, чтобы «Спартак» поработал на трансферном рынке и приобрeл одного центрального защитника, обязательно одного вингера и, как я уже сказал, ещe одного хорошего для нашего уровня нападающего», – сказал Аленичев.

«Спартак» занимает 3-е место в РПЛ с 37 очками. Команда отстает на 2 балла от лидера.

Летом «Спартак» пополнился вратарем Александром Довбней, защитниками Рикарду Мангашем и Миенти Абеной, полузащитниками Маркиньосом и Эсекьелем Барко, нападающим Виллианом Жозе. Также из аренды вернулся форвард Шамар Николсон.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов