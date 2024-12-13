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    Аленичев назвал позиции, которые нужно усилить «Спартаку»

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что красно-белым нужны центральный защитник, вингер и нападающий хорошего уровня.

    «Что касается трансферов, у «Спартака», как и у любой другой команды, будут изменения. Наверняка будут новые трансферы. Конечно, кто-то уйдeт.

    Нужно уже попрощаться с Виллианом Жозе, продать или отдать в аренду Шамара. На место этих футболистов нужен ещe один форвард. Не дай бог что-то случится с Угальде – «Спартак» останется без атаки. Думаю, что руководители прекрасно это понимают.

    На мой взгляд, нужно избавляться от Медины. Мне изначально не был понятен этот трансфер. Думаю, что и кто-то из российских игроков покинет команду.

    Хотелось бы, чтобы «Спартак» поработал на трансферном рынке и приобрeл одного центрального защитника, обязательно одного вингера и, как я уже сказал, ещe одного хорошего для нашего уровня нападающего», – сказал Аленичев.

    • «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ с 37 очками. Команда отстает на 2 балла от лидера.
    • Летом «Спартак» пополнился вратарем Александром Довбней, защитниками Рикарду Мангашем и Миенти Абеной, полузащитниками Маркиньосом и Эсекьелем Барко, нападающим Виллианом Жозе. Также из аренды вернулся форвард Шамар Николсон.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    13.12.2024 12:04
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    Комментарии (12)
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    serhio80
    1734083114
    Избавляться нужно от литвы и зины, этих уже не исправить увы( абена намного сильнее литвы, Чернов опять же вылечился, зачем цз?) если напа большого смогут подписать, то да, Жозе или шамара надо будет пристроить
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    SLADE2019
    1734083506
    А про опорника все уже забыли? А вот я почему то помню. Ну не верю я особо ни в Умярова, ни в Мартинса. В решающие моменты подвести могут запросто.
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    serhio80
    1734084640
    Вингер нужен ещё один, но тут может Квинси вернется
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    Интерес
    1734084767
    Если "Спартак" выполнит все противоречивые рекомендации "прошлых",то гарантировано вылетит из РПЛ.
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    zigbert
    1734086238
    На счёт Медины пожалуй Аленичев неправ он ещё пригодится для ротации. ЦЗ тоже хватает, если только приобрести высококлассного. А в остальном вроде бы все по делу.
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