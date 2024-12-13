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    Семшов выразил недовольство иностранными тренерами в РПЛ

    Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов рассказал о своей тренерской карьере.

    – Четыре сезона в «Арсенале» вспоминаю с теплотой. При Божовиче заняли седьмое место в РПЛ, при Черевченко – шестое. Это лучшие результаты в истории клуба. Потом я во второй лиге поработал главным – в «Химике» и «Чайке». Но за последний год – ни одного предложения.

    – Странно.

    Зато у нас охотно приглашают иностранцев. И ладно бы топовых, как раньше. Имею в виду Хиддинка, Адвоката, Капелло, Спаллетти, Манчини, Луческу... Или возьмем того же Станковича. Да, как тренер он еще в начале пути, но игрок был экстра-класса.

    А что дали нашему футболу Абаскаль, Циннбауэр, Клотет, Артига, Слишкович? Что-то выиграли? За какие заслуги их позвали в РПЛ? Да они и в своих-то странах никому не нужны.

    Зачем вообще привозить тех, кто никогда не работал на высоком уровне? Ну сколько можно народ смешить?

    Обидно, что у нас свои кадры не ценят. Хотя качественных тренеров в России полно. И моего поколения, и постарше. Но многие не востребованы. Даже в детские школы не могут устроиться.

    – Туда-то почему?

    Мы – футбольные люди. А во главе академий часто стоят специалисты, которые ничего не добились как игроки.

    Вот и боятся, что условный Семшов, поигравший в ведущих клубах и сборной, задавит своим авторитетом. Лучше взять абсолютно неизвестного тренера. Тот покладистый, с ним проще договориться.

    Честно вам скажу – я бы с удовольствием с детьми поработал. Но через знакомых пару раз закидывал удочки – тишина.

    • Семшов выступал за ЦСКА, «Торпедо», «Динамо», «Зенит» и «Крылья Советов».
    • Позднее он был главным тренером «Химика» из Новомосковска и «Чайки», работал в штабах «Арсенала» и «Химок».
    • Семшова признали лучшим телеэкспертом в рамках премии «Джентльмен года» по итогам 2024 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.12.2024 13:25
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    Комментарии (3)
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    Интерес
    1734087249
    Во всём виноват бомбардирский капитан Пётр Алексеевич Романов.
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    ScarlettOgusania
    1734087990
    вечно недовольные "вытираны", что их не приглашают тренерами работать... ах-ах, не дают российским тренерам в России поработать, ещё и Станковича зачем-то приплёл... какой нужный всем "топ-командам" Семшов: и в Арсенале засветился рядом с Божовичем, и в Чайке с Химками успел посидеть на лавке...) да тебе до Станковича, как до Луны пешком, Игорян..! если уж разобраться, Станкович-тренер с Црвеной Звездой и Ференцварошем собрал титулов столько, сколько Семшов ни с одной командой не возьмёт... дают тебе на срач-тв рот раскрыть, вот и продолжай там, эксперД..!))
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    Spartak_forv@
    1734096760
    Просто некоторые сразу хотят главными в топ-клубах работать. Денисов работает детским тренером спокойно
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