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    Сутормин хочет уйти из «Зенита» в ЦСКА по двум причинам

    ЦСКА сделал предложение «Зениту» об аренде защитника Алексея Сутормина с правом обязательного выкупа.

    По информации «СЭ», клубы договорились о проведении сделки, но после очного матча в Суперкубке «Зенит» отказался от предложения из-за нежелания усиливать конкурентов.

    Сутормин хочет перейти в ЦСКА по двум причинам: отсутствие игровой практики в «Зените» и желание вновь поработать под руководством Владимира Федотова.

    • Ранее сообщалось об интересе к Сутормину со стороны ЦСКА и «Рубина».
    • Сутормин в прошлом сезоне провел 20 матчей.
    • Его контракт с клубом действует до 2025 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19187

      ilichkadr 17 минут назад

      Интересно, а Сутормин в курсе ЦСКА сделал предложение «Зениту» ? Похоже на очередную утятину про Сутормина от утятника "Спам-Экспресс".

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