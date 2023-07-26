Сутормин хочет уйти из «Зенита» в ЦСКА по двум причинам

ЦСКА сделал предложение «Зениту» об аренде защитника Алексея Сутормина с правом обязательного выкупа.

По информации «СЭ», клубы договорились о проведении сделки, но после очного матча в Суперкубке «Зенит» отказался от предложения из-за нежелания усиливать конкурентов.

Сутормин хочет перейти в ЦСКА по двум причинам: отсутствие игровой практики в «Зените» и желание вновь поработать под руководством Владимира Федотова.