«Пари НН» и «Зенит» сыграют в матче 1-го тура РПЛ. Встреча пройдет в Нижнем Новгороде 22 июля в 15:15 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Ориентировочные составы:
- Пари НН: Артур Нигматуллин – Дмитрий Тихий, Кирилл Гоцук, Виктор Александров – Дмитрий Живоглядов, Александр Трошечкин, Мамаду Майга, Иброхимхалил Юлдошев, Николай Калинский – Эдгар Севикян, Тимур Сулейманов.
- Зенит: Михаил Кержаков – Дуглас Сантос, Роберт Ренан, Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев – Ду Кейрос, Вильмар Барриос – Клаудиньо, Густаво Мантуан, Андрей Мостовой – Матео Кассьерра.
Судья: Сергей Иванов (Россия)
- Матчей в прошлом сезоне: 14
- Желтые карточки: 67 (4,8 в среднем за матч)
- Красные карточки: 7
- Фолы в среднем за матч: 21
Пять последних очных матчей: три победы «Зенита», одна ничья, один раз выиграл «Пари НН».
Коэффициенты:
- Победа Пари НН – 5.80
- Ничья – 4.40
- Победа Зенита – 1.57
Прогноз на матч: победа «Зенита» с форой (-1) Кф. 1.83
Источник: «Бомбардир»