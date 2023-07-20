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    • Прогнозы и коэффициенты на матч «Пари НН» – «Зенит» бесплатно: 1 тур РПЛ, 22 июля 2023

    Прогнозы и коэффициенты на матч «Пари НН» – «Зенит» бесплатно: 1 тур РПЛ, 22 июля 2023

    «Пари НН» и «Зенит» сыграют в матче 1-го тура РПЛ. Встреча пройдет в Нижнем Новгороде 22 июля в 15:15 по московскому времени.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Сергей Иванов (Россия)

    • Матчей в прошлом сезоне: 14
    • Желтые карточки: 67 (4,8 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 7
    • Фолы в среднем за матч: 21

    Пять последних очных матчей: три победы «Зенита», одна ничья, один раз выиграл «Пари НН».

    Коэффициенты:

    • Победа Пари НН – 5.80
    • Ничья – 4.40
    • Победа Зенита – 1.57

    Прогноз на матч: победа «Зенита» с форой (-1) Кф. 1.83

    Где смотреть матч Пари НН – Зенит

    Источник: «Бомбардир»

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