«Пари НН» и «Зенит» сыграют в матче 1-го тура РПЛ. Встреча пройдет в Нижнем Новгороде 22 июля в 15:15 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Уверены в победе «Зенита»? Получите бесплатный бонус в 17000 рублей и ставьте на матч

Ориентировочные составы:

Судья: Сергей Иванов (Россия)

Матчей в прошлом сезоне: 14

Желтые карточки: 67 (4,8 в среднем за матч)

Красные карточки: 7

Фолы в среднем за матч: 21

Пять последних очных матчей: три победы «Зенита», одна ничья, один раз выиграл «Пари НН».

Коэффициенты:

Победа Пари НН – 5.80

Ничья – 4.40

Победа Зенита – 1.57

Прогноз на матч: победа «Зенита» с форой (-1) Кф. 1.83

Где смотреть матч Пари НН – Зенит