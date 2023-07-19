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    • Где смотреть матч «Пари НН» – «Зенит» бесплатно: 1 тур РПЛ, 22 июля 2023

    Где смотреть матч «Пари НН» – «Зенит» бесплатно: 1 тур РПЛ, 22 июля 2023

    «Пари НН» и «Зенит» сыграют в матче 1-го тура РПЛ. Встреча пройдет в Нижнем Новгороде 22 июля в 15:15 по московскому времени.

    Пять последних очных матчей: три победы «Зенита», одна ничья, один раз выиграл «Пари НН».

    «Зенит» – явный фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу петербургской команды – 1,57. На ничью дают 4,40. На выигрыш «Пари НН» можно поставить за 5,80.

    Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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    Источник: «Бомбардир»

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