Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Семак ответил, когда Марио Фернандес дебютирует за «Зенит»

    Главный тренер «Зенит» Сергей Семак рассказал о физическом состоянии Марио Фернандеса.

    Сообщалось, что у бразильца есть проблемы со здоровьем.

    – На этой неделе к команде присоединился Марио Фернандес. Как вы оцените его физическое состояние? Как скоро он сможет выйти на поле?

    – Марио – профессионал. Конечно, время без игровой практики и игрового тонуса действительно добавляет определенные сложности, но его профессионализм и желание, с которым он работает, позволят увидеть его на футбольном поле уже в ближайших матчах. У него все для этого есть.

    Новости по теме
    Марио Фернандес высказался о желании фанатов ЦСКА стереть граффити с его изображением 2
    Джикия прокомментировал трансфер Фернандеса в «Зенит» и дал совет молодым игрокам 4
    «Зенит» раскрыл вес Марио Фернандеса 10
    Источник: сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:23
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 