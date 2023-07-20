Семак ответил, когда Марио Фернандес дебютирует за «Зенит»

Главный тренер «Зенит» Сергей Семак рассказал о физическом состоянии Марио Фернандеса.

Сообщалось, что у бразильца есть проблемы со здоровьем.

– На этой неделе к команде присоединился Марио Фернандес. Как вы оцените его физическое состояние? Как скоро он сможет выйти на поле?

– Марио – профессионал. Конечно, время без игровой практики и игрового тонуса действительно добавляет определенные сложности, но его профессионализм и желание, с которым он работает, позволят увидеть его на футбольном поле уже в ближайших матчах. У него все для этого есть.