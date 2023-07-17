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    • У Марио Фернандеса множество проблем со здоровьем (Иван Карпов)

    У Марио Фернандеса множество проблем со здоровьем (Иван Карпов)

    У новичка «Зенита» Марио Фернандеса не все в порядке со здоровьем. Как пишет журналист Иван Карпов, у натурализованного бразильца проблемы с коленом, бедром и общим тонусом мышц.

    «Медобследование Марио Фернандеса выявило множество проблем со здоровьем бразильца. И дело тут не в жировой прослойке.

    Во-первых, но это далеко не главное – старая травма колена. Во-вторых, и это тоже не основное, но также весьма существенное – сложности с правым бедром, из-за которых Марио не играл в Бразилии аж с 12 марта (4 месяца).

    В-третьих, и вот тут уже кроется реальная причина в действительности имевших место сомнений Зенита заключать с бразильцем контракт или нет и на какой срок – это общий тонус мышц.

    За время длительного простоя они пришли в плохое состояние, что кроет в себе большие риски. Мышцы Марио сильно ослаблены и при серьезных нагрузках он может нередко травмироваться. Зенит консультировался с европейскими клиниками по этому вопросу», – написал Карпов.

    • «Зенит» подписал с Фернандесом контракт по схеме «1+1».
    • Он уже приступил к тренировкам с петербургской командой.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 17:10
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5280

      fakeid 27 минут назад

      если всё плохо, то через год попрощаемся, вот и всё. деньги небольшие, рискнуть стоило.

      0
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      Рейтинг: +5670

      Питерский князь 30 минут назад

      Бабло побеждает зло, вылечим, если правда!

      0
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      Рейтинг: +4898

      Бомбардиръ > Питерский князь 24 минуты назад

      Лечиться у вас за два с половиной миллиона евро - это будет покруче самого Остапа Бендера)

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      Рейтинг: +5670

      Питерский князь > Бомбардиръ 17 минут назад

      Перечисленные травмы, не больше 2 месяцев. И тою если это правда.
      У вас Жирков, по пол года лечился и челси его купил, рн спазу прехал в больничку.
      Так что, здесь умничать бесполезно!

      0
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      Рейтинг: +7212

      Semenycch 47 минут назад

      Ложь от первого до последнего слова.

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