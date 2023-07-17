У Марио Фернандеса множество проблем со здоровьем (Иван Карпов)

У новичка «Зенита» Марио Фернандеса не все в порядке со здоровьем. Как пишет журналист Иван Карпов, у натурализованного бразильца проблемы с коленом, бедром и общим тонусом мышц.

«Медобследование Марио Фернандеса выявило множество проблем со здоровьем бразильца. И дело тут не в жировой прослойке.

Во-первых, но это далеко не главное – старая травма колена. Во-вторых, и это тоже не основное, но также весьма существенное – сложности с правым бедром, из-за которых Марио не играл в Бразилии аж с 12 марта (4 месяца).

В-третьих, и вот тут уже кроется реальная причина в действительности имевших место сомнений Зенита заключать с бразильцем контракт или нет и на какой срок – это общий тонус мышц.

За время длительного простоя они пришли в плохое состояние, что кроет в себе большие риски. Мышцы Марио сильно ослаблены и при серьезных нагрузках он может нередко травмироваться. Зенит консультировался с европейскими клиниками по этому вопросу», – написал Карпов.