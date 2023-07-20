Канчельскис отреагировал на увольнение Черчесова из «Ференцвароша»

Андрей Канчельскис высказался об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера «Ференцвароша».

«Отставка Черчесова не удивила. Они проиграли команде с Фарерских островов дома 0:3. Это Лига чемпионов, ребята, что вы хотите. Это большие деньги.

Так проигрывать дома непозволительно такой командой, у которой есть топ-игроки. Наверное, что-то в команде случилось – в раздевалке проблемы, внутри команды. Руководство так решило, но жизнь продолжается.

Можем ли увидеть Черчесова в РПЛ? Всe возможно у нас. Не видите, что у нас в футболе творится? Думаю, сейчас возьмeт паузу, если будут предложения, будет рассматривать. Надо отдохнуть, переосмыслить, что и как», – заявил Канчельскис.