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    • Канчельскис отреагировал на увольнение Черчесова из «Ференцвароша»

    Канчельскис отреагировал на увольнение Черчесова из «Ференцвароша»

    Андрей Канчельскис высказался об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера «Ференцвароша».

    «Отставка Черчесова не удивила. Они проиграли команде с Фарерских островов дома 0:3. Это Лига чемпионов, ребята, что вы хотите. Это большие деньги.

    Так проигрывать дома непозволительно такой командой, у которой есть топ-игроки. Наверное, что-то в команде случилось – в раздевалке проблемы, внутри команды. Руководство так решило, но жизнь продолжается.

    Можем ли увидеть Черчесова в РПЛ? Всe возможно у нас. Не видите, что у нас в футболе творится? Думаю, сейчас возьмeт паузу, если будут предложения, будет рассматривать. Надо отдохнуть, переосмыслить, что и как», – заявил Канчельскис.

    • Черчесов проработал в Будапеште полтора года.
    • Он дважды привел команду к чемпионству.
    • «Ференцварош» продолжит выступление в квалификации Лиги конференций.

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    Источник: «Чемпионат»

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