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    Семак назвал главную проблему Марио Фернандеса

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал подписание Марио Фернандеса.

    Натурализованный бразилец сегодня подписал контракт по схеме «1+1. Он уже приступил к тренировкам с петербургской командой.

    – В какой Марио Фернандес форме?

    – Посмотрим, как быстро Марио будет ее набирать. При этом главная проблема заключается только в том, что он давно не играл. Ему нужно почувствовать игровой тонус и войти в достаточно интенсивный тренировочный цикл. В остальном у него нет никаких проблем. Никакого лишнего веса и никаких других факторов, ограничивающих его работу. Надеемся, что уже в ближайшее время он начнет полноценно работать в общей группе и в ближайшем матче выйти и получить какое‑то игровое время.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      MU2023 1 час назад

      Вот скажу вам честно, болею за ЦСКА , считаю что команда сама виновата в том что не смогла переманить Марио обратно, НО тут игрок ведет себя очень сильно напоминая свинью которая не помнит кто ее кормил вчера!
      Любой игрок который знает что такое уважение и что такое команда которая тебе многое дала , сказал бы какие-то слова поддержки в сторону ЦСКА! Честно не ожидал такого от Марио ! Как человек после такого он точно никакой, при всех его достижениях в прошлом, но пусть радуется чему может.

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