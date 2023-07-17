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Семак назвал главную проблему Марио Фернандеса

17 июля 2023, 15:37
4

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал подписание Марио Фернандеса.

Натурализованный бразилец сегодня подписал контракт по схеме «1+1. Он уже приступил к тренировкам с петербургской командой.

– В какой Марио Фернандес форме?

– Посмотрим, как быстро Марио будет ее набирать. При этом главная проблема заключается только в том, что он давно не играл. Ему нужно почувствовать игровой тонус и войти в достаточно интенсивный тренировочный цикл. В остальном у него нет никаких проблем. Никакого лишнего веса и никаких других факторов, ограничивающих его работу. Надеемся, что уже в ближайшее время он начнет полноценно работать в общей группе и в ближайшем матче выйти и получить какое‑то игровое время.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Фернандес Марио Семак Сергей
Комментарии (4)
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MU2023
1689602258
Вот скажу вам честно, болею за ЦСКА , считаю что команда сама виновата в том что не смогла переманить Марио обратно, НО тут игрок ведет себя очень сильно напоминая свинью которая не помнит кто ее кормил вчера! Любой игрок который знает что такое уважение и что такое команда которая тебе многое дала , сказал бы какие-то слова поддержки в сторону ЦСКА! Честно не ожидал такого от Марио ! Как человек после такого он точно никакой, при всех его достижениях в прошлом, но пусть радуется чему может.
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АЛЕКС 58
1689611821
Нечего жалеть о предателе. Это уже давно не прежний Марио. Пусть на лавке прозябает
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raritet
1689618178
Мне кажется трудно ожидать чего то другого от бразильцев. Они всего навсего наемные работники и ожидать от наемного человека преданности немного наивно. Футбол давно давно ушел совсем в другую сторону: деньги, постоянная чехарда тренеров и футболистов , и постоянная неустойчивость. Иногда смотришь состав той или иной команды, а там нет никого , с кем у тебя ассоциировалась бы эта команда. Ну разве что Акинфеев. Кстати . Ему можно и памятник поставить. Он то точно далеко не уйдет.
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zigbert
1689620828
Трудно будет ожидать от Фернандеса какой то уникальной игры. Даже играя за ЦСКА в последнее время он выглядел не так ярко.
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