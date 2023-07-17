Семак назвал главную проблему Марио Фернандеса

Вот скажу вам честно, болею за ЦСКА , считаю что команда сама виновата в том что не смогла переманить Марио обратно, НО тут игрок ведет себя очень сильно напоминая свинью которая не помнит кто ее кормил вчера!
Любой игрок который знает что такое уважение и что такое команда которая тебе многое дала , сказал бы какие-то слова поддержки в сторону ЦСКА! Честно не ожидал такого от Марио ! Как человек после такого он точно никакой, при всех его достижениях в прошлом, но пусть радуется чему может.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал подписание Марио Фернандеса.
Натурализованный бразилец сегодня подписал контракт по схеме «1+1. Он уже приступил к тренировкам с петербургской командой.
– В какой Марио Фернандес форме?
– Посмотрим, как быстро Марио будет ее набирать. При этом главная проблема заключается только в том, что он давно не играл. Ему нужно почувствовать игровой тонус и войти в достаточно интенсивный тренировочный цикл. В остальном у него нет никаких проблем. Никакого лишнего веса и никаких других факторов, ограничивающих его работу. Надеемся, что уже в ближайшее время он начнет полноценно работать в общей группе и в ближайшем матче выйти и получить какое‑то игровое время.