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    • Геркус: «Европейцы, с которыми мы хотим играть, поставляют против нас танки и ракеты»

    Геркус: «Европейцы, с которыми мы хотим играть, поставляют против нас танки и ракеты»

    Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус не видит смысла ждать возвращение российских команд в турниры УЕФА.

    – Вас обнадеживают слова чиновников УЕФА и ФИФА, озвученные на конференции РФС?

    – На мой взгляд, это лицемерие чистой воды. А может, дипломатия. Или хорошие манеры. Людей пригласили, они приехали. И что должны говорить? Вот и сказали: мол, сильно не переживайте, все наладится.

    – После слов чиновников Сергея Карасева пригласили на сборы судей УЕФА.

    – Давайте не преувеличивать масштаб события. Это всего лишь сборы. Главный вопрос – будет ли Карасев судить.

    – Писали, что наших арбитров хотят возвращать на международные матчи.

    – Вряд ли это будут какие-то значимые матчи... Давайте так: жесткая политическая позиция в отношении нашей страны остается неизменной. Надеяться, что вдруг в одном месте сломается и попрет дружба, нет абсолютно никаких оснований.

    Я бы не стал заниматься самообманом. Считаю, мы теряем время. Пропускаем отбор ЧМ-2026, если осенью не стартуем в Азии, – вот это обидно. Да, могли бы в финальную часть не пустить, но в отборе бы поиграли с турнирной перспективой.

    Второе: азиатские кубки. Некоторые их недооценивают, говорят, что это чушь полная. Но на наших глазах Саудовская Аравия собирает хоть и бывших, но популярных футболистов и тренеров. Конкуренция там повысится.

    Уже начинаешь отличать саудовские клубы. Почему бы с ними и не сыграть? Есть неплохие команды и в Корее. Почему к этому презрительно относятся?

    Участвовать в международных соревнованиях лучше, чем вариться в собственном соку. Рано или поздно это начнет приедаться. И захочется какой-нибудь медиалиги.

    Вопрос возвращения будет зависеть от политической обстановки. Куда она двинется... На сегодняшний день европейцы, с которыми мы хотим играть, поставляют против нас танки и ракеты большой дальности. Ладно если бы были какие-то другие проблемы, а то военные.

    Вот будет жеребьевка: попадется английский, польский или чешский клуб – и что дальше? Скажем: мы едем к вам? Ну как вы себе это представляете?

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ были дисквалифицированы в еврокубках до конца сезона-2022/23. Скорее всего, санкции будут продлены.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15442

      Алексей З 1 час назад

      Дебил о какой жеребьёвке ты говоришь.
      Куда идти , где нас ждут , кому мы нужны ???
      Сами зогнали страну в тупик и полную жопу , а крайних всё на стороне ищут.
      Поставляют танки потомучто боятся неадекватных действий в будущем.
      Может этот умник поведает, а ради чего всё затеяли (сво) ?

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