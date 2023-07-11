Геркус: «Европейцы, с которыми мы хотим играть, поставляют против нас танки и ракеты»

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус не видит смысла ждать возвращение российских команд в турниры УЕФА.

– Вас обнадеживают слова чиновников УЕФА и ФИФА, озвученные на конференции РФС?

– На мой взгляд, это лицемерие чистой воды. А может, дипломатия. Или хорошие манеры. Людей пригласили, они приехали. И что должны говорить? Вот и сказали: мол, сильно не переживайте, все наладится.

– После слов чиновников Сергея Карасева пригласили на сборы судей УЕФА.

– Давайте не преувеличивать масштаб события. Это всего лишь сборы. Главный вопрос – будет ли Карасев судить.

– Писали, что наших арбитров хотят возвращать на международные матчи.

– Вряд ли это будут какие-то значимые матчи... Давайте так: жесткая политическая позиция в отношении нашей страны остается неизменной. Надеяться, что вдруг в одном месте сломается и попрет дружба, нет абсолютно никаких оснований.

Я бы не стал заниматься самообманом. Считаю, мы теряем время. Пропускаем отбор ЧМ-2026, если осенью не стартуем в Азии, – вот это обидно. Да, могли бы в финальную часть не пустить, но в отборе бы поиграли с турнирной перспективой.

Второе: азиатские кубки. Некоторые их недооценивают, говорят, что это чушь полная. Но на наших глазах Саудовская Аравия собирает хоть и бывших, но популярных футболистов и тренеров. Конкуренция там повысится.

Уже начинаешь отличать саудовские клубы. Почему бы с ними и не сыграть? Есть неплохие команды и в Корее. Почему к этому презрительно относятся?

Участвовать в международных соревнованиях лучше, чем вариться в собственном соку. Рано или поздно это начнет приедаться. И захочется какой-нибудь медиалиги.

Вопрос возвращения будет зависеть от политической обстановки. Куда она двинется... На сегодняшний день европейцы, с которыми мы хотим играть, поставляют против нас танки и ракеты большой дальности. Ладно если бы были какие-то другие проблемы, а то военные.

Вот будет жеребьевка: попадется английский, польский или чешский клуб – и что дальше? Скажем: мы едем к вам? Ну как вы себе это представляете?