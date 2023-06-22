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    • Представитель ФИФА – о возвращении российского футбола: «Решение проблемы будет найдено»

    Представитель ФИФА – о возвращении российского футбола: «Решение проблемы будет найдено»

    Представитель европейских ассоциаций в ФИФА Хайди Беха выступила на сегодняшней конференции РФС.

    «Позвольте мне передать сердечный привет от Инфантино. 2022-й год был очень сложным, мы надеемся, что в ближайшее время вся ситуация разрешится, решение проблемы будет найдено, спасибо за вашу работу», – сказала Беха.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ были дисквалифицированы в еврокубках до конца сезона-2022/23. Скорее всего, санкции будут продлены.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5161

      neveldomha 3 часа назад

      Пока в европе не начнется полное печеночное отторжение англо-саксонского фашизма, хороших вестей от УЕФА ждать не приходится.

      3
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      Рейтинг: +22978

      Persona_non_Grata > neveldomha 2 часа назад

      Как же мы все эти годы жили бок о бок с таким Европейским "страшилищем" !!! )))

      0
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      Рейтинг: +612

      eugen-han > neveldomha 2 часа назад

      Дело в том, что за УЕФА стоят немцы и французы, а они сейчас с англосаксами заодно.

      0
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      Рейтинг: +15244

      Алексей З > neveldomha 2 часа назад

      Ты правильно начал.
      Пока в Европле не прекратится кровопролитие , в УЕФА нас не вернут.

      1
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