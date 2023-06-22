Представитель ФИФА – о возвращении российского футбола: «Решение проблемы будет найдено»

Представитель европейских ассоциаций в ФИФА Хайди Беха выступила на сегодняшней конференции РФС.
«Позвольте мне передать сердечный привет от Инфантино. 2022-й год был очень сложным, мы надеемся, что в ближайшее время вся ситуация разрешится, решение проблемы будет найдено, спасибо за вашу работу», – сказала Беха.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ были дисквалифицированы в еврокубках до конца сезона-2022/23. Скорее всего, санкции будут продлены.
Источник: «Чемпионат»