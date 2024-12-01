Приводивший «Локо» к титулу РПЛ Геркус нашел новую работу

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус нашел новый клуб. Он стал спортивным директором медийного «Эгриси».
«Илья Леонидович будет заниматься поиском главного тренера и игроков для усиления состава.
Уверены, с таким профессионалом команду ждет светлое будущее», – написал «Эгриси».
- Последним местом работы Геркуса было «Торпедо».
- Функционер приводил «Локо» к золоту РПЛ в 2018 году.
- «Эгриси» до своей смерти в марте 2024 года курировал Василий Уткин.
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