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    Приводивший «Локо» к титулу РПЛ Геркус нашел новую работу

    Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус нашел новый клуб. Он стал спортивным директором медийного «Эгриси».

    «Илья Леонидович будет заниматься поиском главного тренера и игроков для усиления состава.

    Уверены, с таким профессионалом команду ждет светлое будущее», – написал «Эгриси».

    • Последним местом работы Геркуса было «Торпедо».
    • Функционер приводил «Локо» к золоту РПЛ в 2018 году.
    • «Эгриси» до своей смерти в марте 2024 года курировал Василий Уткин.

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    Источник: телеграм-канал «Эгриси»

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    01.12.2024 13:46
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    Комментарии (2)
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    The only one
    1733051232
    Ну хоть так...
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    PAREVG.
    1733053567
    Жаль что его ушли из Локо...
    Ответить
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