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    • Советник президента УЕФА: «Верим, что скоро российские команды снова смогут играть на международной арене»

    Советник президента УЕФА: «Верим, что скоро российские команды снова смогут играть на международной арене»

    Йозеф Клемент, советник президента УЕФА Александера Чеферина по национальным ассоциациям, выступил на сегодняшней конференции РФС.

    «Передаю сердечный привет вам от Чеферина. Сейчас мы сталкиваемся с очень серьeзным вызовом, но в УЕФА уверены, что футбол сможет победить.

    Мы верим, что скоро мы будем снова встречаться друг с другом не только среди чиновников, но и на футбольном поле. Мы верим, что скоро российские сборные и клубы снова смогут играть на международной арене, оставаясь друзьями после матчей.

    УЕФА никогда не прерывал своe сотрудничество с РФС. Футбол должен наводить мосты», – сказал Клемент.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ были дисквалифицированы в еврокубках до конца сезона-2022/23. Скорее всего, санкции будут продлены.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3702

      acor94 15 минут назад

      Получается он верит в победу России в СВО. Достойно!

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