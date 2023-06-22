Советник президента УЕФА: «Верим, что скоро российские команды снова смогут играть на международной арене»

Йозеф Клемент, советник президента УЕФА Александера Чеферина по национальным ассоциациям, выступил на сегодняшней конференции РФС.

«Передаю сердечный привет вам от Чеферина. Сейчас мы сталкиваемся с очень серьeзным вызовом, но в УЕФА уверены, что футбол сможет победить.

Мы верим, что скоро мы будем снова встречаться друг с другом не только среди чиновников, но и на футбольном поле. Мы верим, что скоро российские сборные и клубы снова смогут играть на международной арене, оставаясь друзьями после матчей.

УЕФА никогда не прерывал своe сотрудничество с РФС. Футбол должен наводить мосты», – сказал Клемент.