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    • Геркус прокомментировал назначение Ари спортивным директором «Торпедо»

    Геркус прокомментировал назначение Ари спортивным директором «Торпедо»

    Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус оценил решение «Торпедо» пригласить Ари на пост спортивного директора.

    «На мой взгляд, «Торпедо» немного торопится. Поспешное решение. Я хорошо знаю Ари, он у меня играл. Тут нужны знания, образование, опыт...

    При всей моей любви к Ари, этих качеств у него пока нет. Можно было бы замом поработать, а потом уже... Но клуб решил сильно рискнуть. Посмотрим», – сказал Геркус.

    • 38-летний Ари выступал в РПЛ в 2010–2021 годах.
    • После этого он был играющим президентом «Атлетико Сереансе» из бразильской Серии D. В этом году провел 25 матчей, забил 11 голов, отдал 3 передачи.
    • «Торпедо» занимает 2-е место в Первой лиге с 43 очками после 21 тура.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.12.2024 21:46
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