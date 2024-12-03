Геркус прокомментировал назначение Ари спортивным директором «Торпедо»

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус оценил решение «Торпедо» пригласить Ари на пост спортивного директора.

«На мой взгляд, «Торпедо» немного торопится. Поспешное решение. Я хорошо знаю Ари, он у меня играл. Тут нужны знания, образование, опыт...

При всей моей любви к Ари, этих качеств у него пока нет. Можно было бы замом поработать, а потом уже... Но клуб решил сильно рискнуть. Посмотрим», – сказал Геркус.