Геркус прокомментировал назначение Ари спортивным директором «Торпедо»

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус оценил решение «Торпедо» пригласить Ари на пост спортивного директора.
«На мой взгляд, «Торпедо» немного торопится. Поспешное решение. Я хорошо знаю Ари, он у меня играл. Тут нужны знания, образование, опыт...
При всей моей любви к Ари, этих качеств у него пока нет. Можно было бы замом поработать, а потом уже... Но клуб решил сильно рискнуть. Посмотрим», – сказал Геркус.
- 38-летний Ари выступал в РПЛ в 2010–2021 годах.
- После этого он был играющим президентом «Атлетико Сереансе» из бразильской Серии D. В этом году провел 25 матчей, забил 11 голов, отдал 3 передачи.
- «Торпедо» занимает 2-е место в Первой лиге с 43 очками после 21 тура.