Реакция Геркуса на 0:0 «Локомотива» с «Краснодаром»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился наблюдениями от просмотра матча московской команды с «Краснодаром».

Команды сыграли в 18-м туре РПЛ со счетом 0:0.

«Локо» ушел на зимнюю паузу на пятом месте.

«Нечасто две такие атакующие команды играют в такой осторожный футбол. Результат скорее в пользу «Локомотива», уж очень уставшей выглядела их команда. Казалось, они приехали за ничьей. Прагматично.

«Краснодар» тоже играл немного опасливо, ожидая, видимо, быстрых контратак «Локомотива». В целом борьбы много, атакующего футбола поменьше», – сказал Геркус.