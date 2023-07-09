Семак ответил, зачем «Зениту» Марио Фернандес

Главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку задали вопрос про будущего новичка клуба Марио Фернандеса.
«Зачем нужен Фернандес? С таким же успехом можно спросить, зачем нам нужен Лионель Месси или Криштиану Роналду.
Фернадеса пока нет у нас в команде. Как появится – тогда и поговорим. А качества игроков других клубов я не обсуждаю», – сказал Семак.
- В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
- Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
- Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.
Источник: «Чемпионат»