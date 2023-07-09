Семак ответил, зачем «Зениту» Марио Фернандес

Главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку задали вопрос про будущего новичка клуба Марио Фернандеса.

«Зачем нужен Фернандес? С таким же успехом можно спросить, зачем нам нужен Лионель Месси или Криштиану Роналду.

Фернадеса пока нет у нас в команде. Как появится – тогда и поговорим. А качества игроков других клубов я не обсуждаю», – сказал Семак.