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    Семак ответил, зачем «Зениту» Марио Фернандес

    Главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку задали вопрос про будущего новичка клуба Марио Фернандеса.

    «Зачем нужен Фернандес? С таким же успехом можно спросить, зачем нам нужен Лионель Месси или Криштиану Роналду.

    Фернадеса пока нет у нас в команде. Как появится – тогда и поговорим. А качества игроков других клубов я не обсуждаю», – сказал Семак.

    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.07.2023 22:42
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