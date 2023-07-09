Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семак ответил, зачем «Зениту» Марио Фернандес

9 июля 2023, 22:42
15

Главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку задали вопрос про будущего новичка клуба Марио Фернандеса.

«Зачем нужен Фернандес? С таким же успехом можно спросить, зачем нам нужен Лионель Месси или Криштиану Роналду.

Фернадеса пока нет у нас в команде. Как появится – тогда и поговорим. А качества игроков других клубов я не обсуждаю», – сказал Семак.

  • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
  • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
  • Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.

Еще по теме:
Где смотреть матч «Зенит» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
Защитник «Зенита» уходит в 12-ю команду Турции 6
Мостовой со слезами попрощался с «Зенитом» 17
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Аль-Наср Интер Майами Месси Лионель Роналду Криштиану Фернандес Марио Семак Сергей
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Persona_non_Grata
1688932916
В коллекцию, не иначе )))
Ответить
eugen-han
1688933582
Не возьмут из-за агента, который мутный тип, как и Фернандес впрочем.
Ответить
ySS
1688934065
Зачем? Чтобы Цска не усилил!)
Ответить
Главные новости
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
13:47
1
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
4
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
2
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
11
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
2
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
9
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:52
2
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
14
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
3
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
10:08
25
Все новости
Все новости
На тренере РПЛ поставили «черную метку»
13:33
«Я порадовался»: Орлов – после ухода футболиста «Зенита»
12:23
2
Талалаев «устроил разнос» в «Балтике»
12:12
3
Гурцкая оценил вызывающую агрессию Семака в матче с ЦСКА
12:06
1
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
8
«Чемпионский уровень»: Лещенко – о «Динамо»
11:33
2
Моссаковский вступился за Олейникова: «Парня понять можно»
11:11
3
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:52
2
Слуцкий назвал себя «волгоградским быдлом»
10:43
4
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
14
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
3
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
10:08
25
«Был как собака, а стал добрым псом»: игрока «Зенита» уличили в деградации
09:58
11
Экс-РПЛовца включили в топ-3 кандидатов на «Золотой мяч»
09:31
1
Семака призвали к активным шагам по выводу «Зенита» из кризиса
08:57
9
Олейникова осудили за его поступок: «Таких вертихвосток не уважают ни свои, ни чужие»
08:43
15
Генич – о клубе РПЛ: «Это не просто ужасно, это хуже «Матч ТВ»
08:21
5
«Не бзди»: Бубнов вступился за Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
08:07
8
Бубнов подтвердил, что пройдется голым по Красной площади в случае чемпионства ЦСКА с Игдисамовым
01:40
13
Тихонов – о ситуации с Олейниковым: «Не по‑пацански»
01:27
4
Соболев составил символическую сборную «Зенита», в нападении Аршавин, Дзюба и Халк
01:12
9
Слуцкий жестко прошелся по игрокам «Спартака»
01:07
19
Лапочкин назвал ошибочным пенальти ЦСКА в ворота «Зенита»
00:55
22
Европейский клуб готов предложить 7-8 миллионов за вратаря сборной России
00:48
Артига прокомментировал ничью «Рубина» с «Ахматом»
00:39
Бубнов – о Тюкавине: «Я бы ему ноги оторвал за такой жест»
00:24
25
Черчесов оценил ничью «Ахмата» с «Рубином»
00:16
Слуцкий ответил на претензии, что он продвигает Дзюбу
Вчера, 23:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+