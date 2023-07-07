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  • Семак: «ЦСКА упустил право приоритетного выкупа Фернандеса. «Зенит» ведет себя корректно»

Семак: «ЦСКА упустил право приоритетного выкупа Фернандеса. «Зенит» ведет себя корректно»

7 июля 2023, 11:07
12

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возможный переход защитника Марио Фернандеса в клуб из Петербурга.

«Зенит» абсолютно корректно ведет себя в ситуации с Марио Фернандесом. Мы вступили в переговоры с игроком только после того, как приоритетное право ЦСКА было упущено.

Как будут продвигаться наши переговоры с Марио, пока неизвестно», – сказал Семак.

  • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
  • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
  • Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 млн евро.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Фернандес Марио Семак Сергей
Комментарии (12)
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Snek
1688719786
Да к Зениту тут претензий нет. Вопросы к Марио, хотя и к нему вопросов бы не было, если бы он в вечной любви не клялся.
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Semargl18
1688720277
"Когда бабок миллион то вообще какой закон" ©
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Skull_Boy
1688720579
И это еще глаголит шкура, которая в свое время само отказалось возвращаться в ЦСКА, а повелось за баблом сначала в Казань, а потом соответственно и в Питер
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BRO_football
1688722278
А башлять агенту Фернандеса, чтобы тот не перешёл в ЦСКА это по-вашему корректно? Короче, как я понял, ЦСКА сам обосрался. ЦСКА разорвал контракт с Фернандесом, никому об этом не сказал, тот свободным агентом перешёл в бразильский Интер. И теперь свободным же агентом переходит в Зенит. Просто в руководстве ЦСКА - жадные скупердяи и торгуются за каждую копейку, как бабки на базаре, а в Зените - толстосумы, транжиры государственных денег. Поэтому Фернандес и переходит в Зенит.
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шахта Заполярная
1688724911
В питере открылись ускоренные курсы португальского языка для россиян желающих устроиться на работу в фк зенит
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biber.ru
1688729224
Семак в последнее время на крысу стал похож.
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Marshall1956
1688746419
к зениту не должно быть претензий.а вот фернандес поступил как и его агент крыса поступил подло
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