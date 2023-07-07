Семак: «ЦСКА упустил право приоритетного выкупа Фернандеса. «Зенит» ведет себя корректно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возможный переход защитника Марио Фернандеса в клуб из Петербурга.
«Зенит» абсолютно корректно ведет себя в ситуации с Марио Фернандесом. Мы вступили в переговоры с игроком только после того, как приоритетное право ЦСКА было упущено.
Как будут продвигаться наши переговоры с Марио, пока неизвестно», – сказал Семак.
- В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
- Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
- Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 млн евро.
Источник: телеграм-канал «Зенита»