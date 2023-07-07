Семак: «ЦСКА упустил право приоритетного выкупа Фернандеса. «Зенит» ведет себя корректно»

А башлять агенту Фернандеса, чтобы тот не перешёл в ЦСКА это по-вашему корректно?
Короче, как я понял, ЦСКА сам обосрался. ЦСКА разорвал контракт с Фернандесом, никому об этом не сказал, тот свободным агентом перешёл в бразильский Интер. И теперь свободным же агентом переходит в Зенит.
Просто в руководстве ЦСКА - жадные скупердяи и торгуются за каждую копейку, как бабки на базаре, а в Зените - толстосумы, транжиры государственных денег. Поэтому Фернандес и переходит в Зенит.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возможный переход защитника Марио Фернандеса в клуб из Петербурга.
«Зенит» абсолютно корректно ведет себя в ситуации с Марио Фернандесом. Мы вступили в переговоры с игроком только после того, как приоритетное право ЦСКА было упущено.
Как будут продвигаться наши переговоры с Марио, пока неизвестно», – сказал Семак.
- В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
- Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
- Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 млн евро.