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    • Семак: «ЦСКА упустил право приоритетного выкупа Фернандеса. «Зенит» ведет себя корректно»

    Семак: «ЦСКА упустил право приоритетного выкупа Фернандеса. «Зенит» ведет себя корректно»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возможный переход защитника Марио Фернандеса в клуб из Петербурга.

    «Зенит» абсолютно корректно ведет себя в ситуации с Марио Фернандесом. Мы вступили в переговоры с игроком только после того, как приоритетное право ЦСКА было упущено.

    Как будут продвигаться наши переговоры с Марио, пока неизвестно», – сказал Семак.

    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 млн евро.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +12309

      BRO_football 21 минуту назад

      А башлять агенту Фернандеса, чтобы тот не перешёл в ЦСКА это по-вашему корректно?
      Короче, как я понял, ЦСКА сам обосрался. ЦСКА разорвал контракт с Фернандесом, никому об этом не сказал, тот свободным агентом перешёл в бразильский Интер. И теперь свободным же агентом переходит в Зенит.
      Просто в руководстве ЦСКА - жадные скупердяи и торгуются за каждую копейку, как бабки на базаре, а в Зените - толстосумы, транжиры государственных денег. Поэтому Фернандес и переходит в Зенит.

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      Рейтинг: +14665

      Skull_Boy 50 минут назад

      И это еще глаголит шкура, которая в свое время само отказалось возвращаться в ЦСКА, а повелось за баблом сначала в Казань, а потом соответственно и в Питер

      0
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      Рейтинг: +1245

      Semargl18 55 минут назад

      "Когда бабок миллион то вообще какой закон" ©

      0
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      Рейтинг: +4541

      Snek 1 час назад

      Да к Зениту тут претензий нет. Вопросы к Марио, хотя и к нему вопросов бы не было, если бы он в вечной любви не клялся.

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      Рейтинг: +4863

      Бомбардиръ 1 час назад

      Ну да, народными (читайте, дармовыми) деньгами "корректно" перебили предложение армейцев...

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      Рейтинг: +5085

      fakeid > Бомбардиръ 1 час назад

      заметь, огромными деньгами! аж 360 тыщ евро! вообще неподъёмная сумма для цска! зенит просто завалил баблом интернасьонал, как тут удержаться-то, а!

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      Рейтинг: +4863

      Бомбардиръ > fakeid 1 час назад

      Вопрос был не в бабле, а в доверии друг к другу, то есть между ЦСКА и игроком. Чисто этика.

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      Рейтинг: +4541

      Snek > Бомбардиръ 1 час назад

      Ой да ладно, сейчас кроме Краснодара все клубы на народное бабло живут, пока ЕК не вернут, так и будет.

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      Рейтинг: +4863

      Бомбардиръ > Snek 57 минут назад

      Когда бабло капает из областного бюджета - это одно, а когда капает прямо из трубы - это уже другое)

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      Рейтинг: +10

      Шустик 1 час назад

      Зенит ни у кого не уводил игрока, а просто заплатил агенту!

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