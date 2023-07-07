Семак: «ЦСКА упустил право приоритетного выкупа Фернандеса. «Зенит» ведет себя корректно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возможный переход защитника Марио Фернандеса в клуб из Петербурга.

«Зенит» абсолютно корректно ведет себя в ситуации с Марио Фернандесом. Мы вступили в переговоры с игроком только после того, как приоритетное право ЦСКА было упущено.

Как будут продвигаться наши переговоры с Марио, пока неизвестно», – сказал Семак.