В «Зените» не стали опровергать новости о переходе Фернандеса

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о переходе в клуб из Петербурга защитника Марио Фернандеса.
«Ждите официальных сообщений», – сказал Медведев.
- Сообщалось, что зарплата Фернандеса в «Зените» составит 2,5 млн евро в год.
- В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
- Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
Все о трансфере Фернандеса в «Зeнит»: почему вообще «Зeнит», какая будет зарплата и почему ЦСКА не получит денег за эту сделку
Источник: «Спорт-Экспресс»