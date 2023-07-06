Губерниев: «Фернандес всегда любил не ЦСКА, а российские деньги»

Комментатор «Матч ТВ» отреагировал на переход защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

«Марио Фернандес, получается, всегда любил не ЦСКА, а российские деньги. И для него неважно, где их будут платить – в Москве или Питере.

Вместе с тем хочу сказать, что мы все равно должны быть благодарны ему, он принес много пользы российскому футболу. В этой ситуации я рад за «Зенит», но огорчен за ЦСКА и немного за российский футбол.

В новом сезоне хочется конкуренции, чтобы если «Зенит» и становился чемпионом, то в жесточайшей конкуренции в последнем туре. В противном случае все это становится менее интересным, – сказал Губерниев.

Сообщалось, что «Зенит» заключит с игроком двухлетний контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год.

В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.

Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.

Все о трансфере Фернандеса в «Зeнит»: почему вообще «Зeнит», какая будет зарплата и почему ЦСКА не получит денег за эту сделку