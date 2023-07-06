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    • Губерниев: «Фернандес всегда любил не ЦСКА, а российские деньги»

    Губерниев: «Фернандес всегда любил не ЦСКА, а российские деньги»

    Комментатор «Матч ТВ» отреагировал на переход защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

    «Марио Фернандес, получается, всегда любил не ЦСКА, а российские деньги. И для него неважно, где их будут платить – в Москве или Питере.

    Вместе с тем хочу сказать, что мы все равно должны быть благодарны ему, он принес много пользы российскому футболу. В этой ситуации я рад за «Зенит», но огорчен за ЦСКА и немного за российский футбол.

    В новом сезоне хочется конкуренции, чтобы если «Зенит» и становился чемпионом, то в жесточайшей конкуренции в последнем туре. В противном случае все это становится менее интересным, – сказал Губерниев.

    • Сообщалось, что «Зенит» заключит с игроком двухлетний контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год.
    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.

    Все о трансфере Фернандеса в «Зeнит»: почему вообще «Зeнит», какая будет зарплата и почему ЦСКА не получит денег за эту сделку

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +6418

      rash1959 9 минут назад

      Вот в этом губастенький прав, в точку.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4339

      Ziklop 40 минут назад

      губашлёп ты же греблю любишь и биатлонисток .
      и как ярый болельщик спартака расскажи лучше про промеса!

      0
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      Рейтинг: +80

      Купа Купыч 43 минуты назад

      Как ему не любить российские деньги, он же россиянин.И Клаудиньо с Малкомом любят российские деньги, они тоже россияне.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4380

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Вот тут я с губошлепом полностью согласен.

      3
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      Рейтинг: +3404

      шахта Заполярная > Иван Петров 1986 1 час назад

      Да трудно не согласиться.

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      Рейтинг: +47

      valsbaston > шахта Заполярная 1 час назад

      С чем согласиться Михалыч ? Со словами Губерниева ---"Фернандес всегда любил не ЦСКА, а российские деньги»" ? А когда Фернандес в ЦСКА, играл , он тогда какие деньги получал ? Не российские , а ЦСКАовские ? )))

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      Рейтинг: +3404

      шахта Заполярная > valsbaston 1 час назад

      А цска что не в России играет.

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      Рейтинг: +47

      valsbaston > шахта Заполярная 1 час назад

      И я тебе об этом. Для чего ты тогда соглашаешься с тупыми словами Губерниева ?

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      Рейтинг: +3404

      шахта Заполярная > valsbaston 24 минуты назад

      Я губу на дух не переношу, очень мерзкий и скользкий типок. Как я могу с этим согласится. Может в моем посту мы не поняли друг друга. Я согласился с Петровым(автором) но не как не с губошлепом.

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      Рейтинг: +47

      valsbaston > шахта Заполярная 4 минуты назад

      Ты согласился с петровым , который согласен губерниевым.А значит ты согласен губерниевым.Это называется логика..Ты не в ладу с логикой?.Или в шахте логика не нужна была ?

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