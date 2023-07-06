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  • Губерниев: «Фернандес всегда любил не ЦСКА, а российские деньги»

Губерниев: «Фернандес всегда любил не ЦСКА, а российские деньги»

6 июля 2023, 16:45
9

Комментатор «Матч ТВ» отреагировал на переход защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

«Марио Фернандес, получается, всегда любил не ЦСКА, а российские деньги. И для него неважно, где их будут платить – в Москве или Питере.

Вместе с тем хочу сказать, что мы все равно должны быть благодарны ему, он принес много пользы российскому футболу. В этой ситуации я рад за «Зенит», но огорчен за ЦСКА и немного за российский футбол.

В новом сезоне хочется конкуренции, чтобы если «Зенит» и становился чемпионом, то в жесточайшей конкуренции в последнем туре. В противном случае все это становится менее интересным, – сказал Губерниев.

  • Сообщалось, что «Зенит» заключит с игроком двухлетний контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год.
  • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
  • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.

Все о трансфере Фернандеса в «Зeнит»: почему вообще «Зeнит», какая будет зарплата и почему ЦСКА не получит денег за эту сделку

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Фернандес Марио Губерниев Дмитрий
Комментарии (9)
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Иван Петров 1986
1688653022
Вот тут я с губошлепом полностью согласен.
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Купа Купыч
1688657350
Как ему не любить российские деньги, он же россиянин.И Клаудиньо с Малкомом любят российские деньги, они тоже россияне.
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Ziklop
1688657537
губашлёп ты же греблю любишь и биатлонисток . и как ярый болельщик спартака расскажи лучше про промеса!
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rash1959
1688659374
Вот в этом губастенький прав, в точку.
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k611
1688659967
Вообще футбол это та же работа за которую платят деньги.
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balam
1688661252
а вот губа любит американские
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