«Это даже не по‑свински, а еще хуже»: ветеран ЦСКА возмущен переходом Марио в «Зенит»

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин раскритиковал решение защитника Марио Фернандеса перейти в «Зенит».

«Честно говоря, казалось, что это вбросы от агента, чтобы набить цену. У Марио был действующий контракт с ЦСКА, ему пошли навстречу, дали разрешение играть в Бразилии, а потом выяснилось, что за его возвращение надо платить деньги.

Теперь он вообще уходит в «Зенит», это даже не по‑свински, а еще хуже. Понятно, что у ЦСКА есть проблемы с финансовой сметой и Фернандес мог в нее не укладываться, но так поступать нельзя. Это плевок в сторону клуба, Евгения Гинера и фанатов.

Если есть юридические зацепки, то надо сделать так, чтобы он вообще не мог нигде играть, – сказал Масалитин.

Сообщалось, что зарплата Фернандеса в «Зените» составит 2,5 млн евро в год.

В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.

Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.

Все о трансфере Фернандеса в «Зeнит»: почему вообще «Зeнит», какая будет зарплата и почему ЦСКА не получит денег за эту сделку