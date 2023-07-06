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  • «Это даже не по‑свински, а еще хуже»: ветеран ЦСКА возмущен переходом Марио в «Зенит»

«Это даже не по‑свински, а еще хуже»: ветеран ЦСКА возмущен переходом Марио в «Зенит»

6 июля 2023, 16:37
13

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин раскритиковал решение защитника Марио Фернандеса перейти в «Зенит».

«Честно говоря, казалось, что это вбросы от агента, чтобы набить цену. У Марио был действующий контракт с ЦСКА, ему пошли навстречу, дали разрешение играть в Бразилии, а потом выяснилось, что за его возвращение надо платить деньги.

Теперь он вообще уходит в «Зенит», это даже не по‑свински, а еще хуже. Понятно, что у ЦСКА есть проблемы с финансовой сметой и Фернандес мог в нее не укладываться, но так поступать нельзя. Это плевок в сторону клуба, Евгения Гинера и фанатов.

Если есть юридические зацепки, то надо сделать так, чтобы он вообще не мог нигде играть, – сказал Масалитин.

  • Сообщалось, что зарплата Фернандеса в «Зените» составит 2,5 млн евро в год.
  • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
  • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.

Все о трансфере Фернандеса в «Зeнит»: почему вообще «Зeнит», какая будет зарплата и почему ЦСКА не получит денег за эту сделку

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Фернандес Марио
Комментарии (13)
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bomilazdeshnii
1688651808
Фернандесом ослабляют возможного конкурента. Это в духе Зени. Не уважаю я их.
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Vratarь
1688652590
Мне фиолетово все эти разборки жирных котов российского футбола, но некрасиво как-то с ЦСКА; кривовато, Фернандес!
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acor94
1688652946
Почему бомбардир крутит только одну информацию про зп 2.5 миллиона, в других источниках говорилось немного меньше 2ух, используйте их или вы намеренно накидываете ложную инфу, чтоб можно было развести срач о "денежных мешках" и "народном достояние"?
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ilichkadr
1688653239
Масалитину невдомёк, что патриотизм легионера это его страна, где родился, вырос и т.д.. Другая страна это прежде всего возможность добычи средств к существованию. Это только у русских понятия душа, духовность, приверженность традициям и т.п. впитывается с молоком матери. У россиян это по-свински, а у латиносов это прежде всего зарабатывание денег на безбедную старость .
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шахта Заполярная
1688655264
Куда пропал конь по кличке "клинер" что то не слыхать ржания до не могу. Наверно он пасется на ветках Спартака и не знает что в конюшне творится. А из конюшни тем временем телка бразильского увели.
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FCSpartakM
1688656021
прям раздули из мухи слона. зенит вообще какое принципиальное значение имеет для московских клубов?
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ItalianFootball
1688715839
Он профессионал, такой дикой вражды у Зенита с ЦСКА, как допустим, у Спартака с ЦСКА я не наблюдал. Дали контракт - перешел. Заимел работу. А тут холивар будто он мать своей жены на своей же свадьбе поимел - предал, предал.. Детский сад.
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