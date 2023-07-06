Марио много думал, прежде чем перейти в «Зенит»: он сильно уважает ЦСКА и его болельщиков

Защитник Марио Фернандес не сразу принял решение о переходе в «Зенит».

«Марио много думал и размышлял, прежде чем принять это решение, так как очень уважает ЦСКА и его болельщиков.

В московском клубе знают о предложении «Зенита», – написал в телеграме журналист Фабио Алейшо.