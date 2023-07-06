Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Марио много думал, прежде чем перейти в «Зенит»: он сильно уважает ЦСКА и его болельщиков

    Марио много думал, прежде чем перейти в «Зенит»: он сильно уважает ЦСКА и его болельщиков

    Защитник Марио Фернандес не сразу принял решение о переходе в «Зенит».

    «Марио много думал и размышлял, прежде чем принять это решение, так как очень уважает ЦСКА и его болельщиков.

    В московском клубе знают о предложении «Зенита», – написал в телеграме журналист Фабио Алейшо.

    • Сообщалось, что «Зенит» заключит с игроком двухлетний контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год.
    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.

    Новости по теме
    «Зенит» заплатил 400 тысяч агенту Фернандеса, чтобы бразилец не перешел в ЦСКА 2
    В «Зените» не стали опровергать новости о переходе Фернандеса
    Жирков прокомментировал переход Фернандеса в «Зенит» 1
    Источник: телеграм-канал Фабио Алейшо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:49
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +560

      НикКин 2 часа назад

      Марио много думал а агент хотел денег заработать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3404

      шахта Заполярная 4 часа назад

      Вот и вас коняшки появилась своя прост* тутка вставшая в один ряд с дюбой и бакаевым. А как красиво говорил, ну что теперь проржет клинер.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +650

      eugen-han > шахта Заполярная 3 часа назад

      Так он изначально был такой, разве нет, когда сменил футбольное гражданство??

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +144

      Бывалый1488 5 часов назад

      Ломайте его в каждой игре! Это просто позор, пустослов.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 