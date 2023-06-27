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    • Пиняев высказался о влиянии Дзюбы на атмосферу в «Локомотиве»

    Пиняев высказался о влиянии Дзюбы на атмосферу в «Локомотиве»

    Вингер «Локомотива» Сергей Пиняев оценил вклад Артема Дзюбы в весеннее улучшение результатов московской команды.

    «Адаптация давно закончилась, прошла отлично, проблем никаких не было, нет и не будет. Общение с Дзюбой проходит отлично, хорошо общаемся все друг с другом. Артем очень общителен со всей командой, у нас отличная атмосфера.

    Он и хвалит, и когда‑то говорит, что можно было сделать что‑то иначе. В силу опыта он может мне что‑то подсказать, чтобы в будущем я делал правильно. Он подсказывает, как и любой другой сокомандник.

    Давления я не чувствую, потому что когда есть результат, все меньше проявляется, у нас все отлично. Я бы в любом случае впитывал его советы.

    Какова его роль и влияние на успех весной? Не стоит выделять только Артема, вся команда смогла перестроиться с приходом тренерского штаба, и ребята проделали тяжелую работу, каждый выдал из себя максимум.

    И когда у тебя есть такой футболист, как Артем, ты надеешься на него, используешь его сильные стороны. Он футболист топ‑уровня, и ребята вокруг него молодцы. За счет этого мы добились результата.

    Дзюба имеет колоссальный опыт, может подсказывать, знает, как вести себя в тех или иных ситуациях, чтобы принести пользу команде. Он делится опытом, это помогало весной», – сказал Пиняев.

    • В феврале Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.
    • Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 13 матчах.
    • Клуб продлил контракт с 34-летним нападающим по схеме «1+1».

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    Источник: «Матч ТВ»

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