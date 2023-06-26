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  • Скауты «Спартака» и ЦСКА посетили матч «Гремио»: они следят за одним футболистом

Скауты «Спартака» и ЦСКА посетили матч «Гремио»: они следят за одним футболистом

26 июня 2023, 18:17
3

«Спартак» и ЦСКА интересуются полузащитником «Гремио» Бительо, сообщает Gremio News.

Скауты обоих клубов следили за Бительо на матче чемпионата Бразилии с «Атлетико Минейро» 23 июня. Один из российских клубов с большой вероятностью сделает предложение Бительо.

«Монако» – единственный клуб, который сделал официальное предложение по 23-летнему бразильцу. За ним также следят «Унион», «Бенфика» и «Спортинг».

  • Бительо забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 31 матче сезона.
  • Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

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Источник: Gremio News
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак ЦСКА Гремио Гремио Бителло
Комментарии (3)
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lek!
1687793489
После Монако , Бенфики и Спортинг он точно перейдет в РПЛ где нет Евро турниров.
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Беспонтий
1687794221
лихо начало собирать объедки за зенитом кем выжжена бразильская земля и парно и непарно но копытным счастливо мля
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