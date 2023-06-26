Скауты «Спартака» и ЦСКА посетили матч «Гремио»: они следят за одним футболистом

«Спартак» и ЦСКА интересуются полузащитником «Гремио» Бительо, сообщает Gremio News.
Скауты обоих клубов следили за Бительо на матче чемпионата Бразилии с «Атлетико Минейро» 23 июня. Один из российских клубов с большой вероятностью сделает предложение Бительо.
«Монако» – единственный клуб, который сделал официальное предложение по 23-летнему бразильцу. За ним также следят «Унион», «Бенфика» и «Спортинг».
- Бительо забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 31 матче сезона.
- Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.
Источник: Gremio News