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    • Скауты «Спартака» и ЦСКА посетили матч «Гремио»: они следят за одним футболистом

    Скауты «Спартака» и ЦСКА посетили матч «Гремио»: они следят за одним футболистом

    «Спартак» и ЦСКА интересуются полузащитником «Гремио» Бительо, сообщает Gremio News.

    Скауты обоих клубов следили за Бительо на матче чемпионата Бразилии с «Атлетико Минейро» 23 июня. Один из российских клубов с большой вероятностью сделает предложение Бительо.

    «Монако» – единственный клуб, который сделал официальное предложение по 23-летнему бразильцу. За ним также следят «Унион», «Бенфика» и «Спортинг».

    • Бительо забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 31 матче сезона.
    • Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

    Источник: Gremio News

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +8642

      Беспонтий 41 минуту назад

      лихо начало
      собирать объедки за зенитом
      кем выжжена бразильская земля
      и парно и непарно
      но копытным
      счастливо
      мля

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1956

      lek! 53 минуты назад

      После Монако , Бенфики и Спортинг он точно перейдет в РПЛ где нет Евро турниров.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14611

      Skull_Boy > lek! 32 минуты назад

      Один такой ноунейм уже выбрал Зенит интересно почему, хотя ему предлагала контракт Фиорентина и Бетис

      0
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