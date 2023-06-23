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    • Колосков: «Наши футболисты правильно воспринимают провокационные заявления Зинченко»

    Колосков: «Наши футболисты правильно воспринимают провокационные заявления Зинченко»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал слова защитника «Арсенала» Александра Зинченко, который осудил российских футболистов за молчание по теме конфликта на Украине.

    • Украинец выступал в РПЛ с 2015 по 2016 год.
    • Он играл за «Уфу», после чего перешел в «Манчестер Сити».

    «Дело футболистов – это играть в футбол. Вот эти провокационные заявления абсолютно правильно воспринимаются нашими игроками, тренерами и футбольной общественностью. Не нужно сейчас рассуждать на тему, которая является достаточно острой и неоднозначной. Это многогранная тема.

    Футболисты могут где-то в речах что-то сказать такое, за что отношение к ним изменится.

    Моя позиция остается в том, чтобы футболисты занимались своим делом. Если же кто-то задает конкретный вопрос, то я не против, чтобы они выступали. Но я эти вопросы задавать не буду. Если журналисты их об этом спросят, то, конечно, они ответят на этот вопрос», – сказал Колосков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20602

      Cleaner 1 час назад

      На треп лупоглазого украинца не нужно обращать внимания. Его мозга хватает только на повторение прочитанного в телевизоре. Никто же не обращает внимания на слова говорящего ПОПУГАЯ...

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