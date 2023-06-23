Колосков: «Наши футболисты правильно воспринимают провокационные заявления Зинченко»

На треп лупоглазого украинца не нужно обращать внимания. Его мозга хватает только на повторение прочитанного в телевизоре. Никто же не обращает внимания на слова говорящего ПОПУГАЯ...
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал слова защитника «Арсенала» Александра Зинченко, который осудил российских футболистов за молчание по теме конфликта на Украине.
- Украинец выступал в РПЛ с 2015 по 2016 год.
- Он играл за «Уфу», после чего перешел в «Манчестер Сити».
«Дело футболистов – это играть в футбол. Вот эти провокационные заявления абсолютно правильно воспринимаются нашими игроками, тренерами и футбольной общественностью. Не нужно сейчас рассуждать на тему, которая является достаточно острой и неоднозначной. Это многогранная тема.
Футболисты могут где-то в речах что-то сказать такое, за что отношение к ним изменится.
Моя позиция остается в том, чтобы футболисты занимались своим делом. Если же кто-то задает конкретный вопрос, то я не против, чтобы они выступали. Но я эти вопросы задавать не буду. Если журналисты их об этом спросят, то, конечно, они ответят на этот вопрос», – сказал Колосков.