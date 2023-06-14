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    • Зинченко осудил российских футболистов за молчание по ситуации на Украине

    Зинченко осудил российских футболистов за молчание по ситуации на Украине

    Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал молчание российских футболистов по поводу конфликта на Украине.

    • Украинец выступал в РПЛ с 2015 по 2016 год.
    • Он играл за «Уфу», после чего перешел в «Манчестер Сити».

    «Я ничего не слышал от российских футболистов. Если бы такое произошло с моей страной, я бы одним из первых начал кричать об этом.

    Представьте, если бы все они распространили информацию с таким посылом: «Ребята, прекратите». Ситуация наверняка немного бы изменилась.

    Они не понимают одного: следующие поколения заплатят. Их дети, внуки. Речь не только о деньгах, они заплатят репутацией.

    Я играл в России до перехода в «Манчестер Сити». Там у меня был круг друзей – очень маленький, но все же был. Теперь этот круг стал нулем», – цитирует Зинченко Daily Mail.

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +719

      Forvard47 9 минут назад

      ПОШЕЛ НАХ**!

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      Рейтинг: +4734

      Бомбардиръ 24 минуты назад

      Я посмотрел самые популярные комментарии в Daily Mail, что англичане думают об этом хохле:
      =Заниматься пиаром в часах Rolex стоимостью более 200 тысяч долларов вместе с соотечественниками, сражающимися за свою жизнь, неразумно.
      =Присоединяйтесь к нам? Он собирается воевать за свою страну или обмотать себя флагом и плакать, как кофточка большой девочки. Блу Блаб Блаб.
      =Я мог бы немного больше сочувствовать Зинченко, если бы он не оставил свой особняк Хейлов пустым, когда переехал в Лондон, чтобы играть за «Арсенал», вместо того, чтобы позволить жить в нем беженцам из своей страны.
      (гугл-перевод)
      Значит, достойный ученик клоуна Зеленского объявился)

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      Рейтинг: +1421

      Lilipyt 35 минут назад

      Плачущая принцесса не вспоминала о совести, когда бомбили Донбасс и ни на минуту не задумывался о прекращении гражданской ***** во время АТО. Ходил улыбался и целовал герб выступая за сборную.

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      Рейтинг: +687

      RUSARM 1 час назад

      Иди целуй пятую точку пиндосам и прочим!! Какие же вы продажные прос--тутки!!!

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