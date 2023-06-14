Зинченко осудил российских футболистов за молчание по ситуации на Украине

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал молчание российских футболистов по поводу конфликта на Украине.

Украинец выступал в РПЛ с 2015 по 2016 год.

Он играл за «Уфу», после чего перешел в «Манчестер Сити».

«Я ничего не слышал от российских футболистов. Если бы такое произошло с моей страной, я бы одним из первых начал кричать об этом.

Представьте, если бы все они распространили информацию с таким посылом: «Ребята, прекратите». Ситуация наверняка немного бы изменилась.

Они не понимают одного: следующие поколения заплатят. Их дети, внуки. Речь не только о деньгах, они заплатят репутацией.

Я играл в России до перехода в «Манчестер Сити». Там у меня был круг друзей – очень маленький, но все же был. Теперь этот круг стал нулем», – цитирует Зинченко Daily Mail.