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  • Зинченко осудил российских футболистов за молчание по ситуации на Украине

Зинченко осудил российских футболистов за молчание по ситуации на Украине

14 июня 2023, 00:57
35

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал молчание российских футболистов по поводу конфликта на Украине.

  • Украинец выступал в РПЛ с 2015 по 2016 год.
  • Он играл за «Уфу», после чего перешел в «Манчестер Сити».

«Я ничего не слышал от российских футболистов. Если бы такое произошло с моей страной, я бы одним из первых начал кричать об этом.

Представьте, если бы все они распространили информацию с таким посылом: «Ребята, прекратите». Ситуация наверняка немного бы изменилась.

Они не понимают одного: следующие поколения заплатят. Их дети, внуки. Речь не только о деньгах, они заплатят репутацией.

Я играл в России до перехода в «Манчестер Сити». Там у меня был круг друзей – очень маленький, но все же был. Теперь этот круг стал нулем», – цитирует Зинченко Daily Mail.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зинченко Александр
Комментарии (35)
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RUSARM
1686693754
Иди целуй пятую точку пиндосам и прочим!! Какие же вы продажные прос--тутки!!!
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Lilipyt
1686695246
Плачущая принцесса не вспоминала о совести, когда бомбили Донбасс и ни на минуту не задумывался о прекращении гражданской ***** во время АТО. Ходил улыбался и целовал герб выступая за сборную.
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_David_Villa_
1686697442
Украина нарушила все договоры.... Вот Россия забирает свои земли.... Осталось у Азербайджана ещё забрать
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R_a_i_n
1686713140
Зинченко так и не понял, что его поколение уже начало платить по счетам.
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vavilon69
1686718569
Донбасс утюжили, эта мразь молчала.В Окраине будет мир , когда РУССКИЕ там будут.
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Oldtrafford83
1686719744
Да ты постоянно кричишь и плачешь, убыток ты лицемерный впрочем как и все чубатые спортсмены!!!
Ответить
гууд
1686720294
редактор! ты как всегда..? Ман сити ? точно ман сити ? да еще и полузащитник? фото скинь нам с трофеями за сезон с зинкой ))))
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paracetamol
1686724691
И чего мы слушаем этого прикормленного в европиндосии жыдобандеровца?
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cska1948
1686726806
"Я ничего не слышал от российских футболистов. Если бы такое произошло с моей страной, я бы одним из первых начал кричать об этом." --------------------------------- А что кричал Зинченко когда в Одессе ЗАЖИВО сожгли людей, кто-нибудь помнит?
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vikingus
1686759334
Время рассудит, кто прав - но что-то мне подсказывает, что большинство комментаторов здесь недалекого ума. Всё-таки сказывается уровень интеллекта а-ля "футбольный фанат"
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