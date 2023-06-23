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    • Личка прокомментировал назначение Ярошика на пост тренера «Оренбурга»

    Личка прокомментировал назначение Ярошика на пост тренера «Оренбурга»

    Экс-тренер «Оренбурга» Марцел Личка оценил выбор своего преемника.

    • Личка ушел в московское «Динамо».
    • Вместо него «Оренбург» возглавил Иржи Ярошик.

    – Почему порекомендовали Иржи Ярошика на пост своего преемника в «Оренбурге»? У него все-таки небогатый пока опыт тренерской работы.

    – Да, пока, может быть, и не очень богатый. Но у Иржи есть своя философия футбола. Он гнет свою линию. Мне это нравится.

    Если говорить про его последний клуб – «Теплице», то там довольно скромные возможности. Но Ярошику удалось сохранить ее в высшей лиге Чехии!

    Его уволили, так как в следующем сезоне «Теплице» шел внизу таблицы. Но я не думаю, что этот коллектив мог претендовать на большее.

    Когда у тебя не хватает качественных игроков, сложно прыгнуть выше головы. Иржи выжал из ребят максимум и старался ставить команде интересный футбол.

    Не забывайте о том, что Ярошик хорошо говорит по-русски. В России его знают, любят, уважают. Кроме того, он говорит по-испански, а значит, быстро найдет контакт с латиноамериканцами в «Оренбурге».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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