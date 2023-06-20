Кержаков прокомментировал назначение в сербский «Спартак»

Новый главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков прокомментировал назначение в сербский клуб.

«Спасибо за качественный и теплый прием для меня и моих коллег. Я много слышал об истории клуба и о его репутации. Я согласен с руководством, что клуб и команда должны развиваться в предстоящий период.

Я постараюсь, чтобы «Спартак» играл в интересный футбол, который может приносить результаты. Мы очень комфортно чувствуем себя в Суботице и еще раз благодарим вас за поддержку», – цитирует Кержакова официальный сайт клуба.