Кержаков прокомментировал назначение в сербский «Спартак»

Новый главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков прокомментировал назначение в сербский клуб.
«Спасибо за качественный и теплый прием для меня и моих коллег. Я много слышал об истории клуба и о его репутации. Я согласен с руководством, что клуб и команда должны развиваться в предстоящий период.
Я постараюсь, чтобы «Спартак» играл в интересный футбол, который может приносить результаты. Мы очень комфортно чувствуем себя в Суботице и еще раз благодарим вас за поддержку», – цитирует Кержакова официальный сайт клуба.
- Контракт Кержакова подписан по схеме «1+1».
- Кержаков с 8 февраля по 1 апреля 2023 года возглавлял кипрскую «Кармиотиссу».
- Под его руководством команда провела 6 матчей: 1 победа, 1 ничья, 4 поражения.
Источник: «Спорт-Экспресс»