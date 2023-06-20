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    • Кержаков прокомментировал назначение в сербский «Спартак»

    Кержаков прокомментировал назначение в сербский «Спартак»

    Новый главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков прокомментировал назначение в сербский клуб.

    «Спасибо за качественный и теплый прием для меня и моих коллег. Я много слышал об истории клуба и о его репутации. Я согласен с руководством, что клуб и команда должны развиваться в предстоящий период.

    Я постараюсь, чтобы «Спартак» играл в интересный футбол, который может приносить результаты. Мы очень комфортно чувствуем себя в Суботице и еще раз благодарим вас за поддержку», – цитирует Кержакова официальный сайт клуба.

    • Контракт Кержакова подписан по схеме «1+1».
    • Кержаков с 8 февраля по 1 апреля 2023 года возглавлял кипрскую «Кармиотиссу».
    • Под его руководством команда провела 6 матчей: 1 победа, 1 ничья, 4 поражения.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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