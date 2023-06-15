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    • «Интер Майами» предложит Бускетсу зарплату в 16 раз меньше, чем в «Барселоне»

    «Интер Майами» предложит Бускетсу зарплату в 16 раз меньше, чем в «Барселоне»

    «Интер Майами» хочет бесплатно подписать Серхио Бускетса, покинувшего «Барселону» на правах свободного агента.

    При этом клуб МЛС готов платить потенциальному новичку только 1,65 миллиона долларов за сезон.

    Такой оклад испанца позволит ему не попасть под правило «назначенного игрока», то есть на него не будет распространяться потолок зарплат.

    Неизвестно, согласится ли Бускетс на такие условия, поскольку в «Барсе» его зарплата была в 16 раз больше – около 26,3 миллиона долларов в год.

    Скорее всего, полузащитнику предложат вариант со значительным увеличением дохода за счет рекламных контрактов.

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    Источник: The Athletic

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